Премьер-министр Италии и лидер общеевропейского правого объединения "Европейские консерваторы и реформаторы" (ECR) Джорджа Мелони настаивает на участии ее единомышленников в распределении высших руководящих постов в Евросоюзе. Как пишет со ссылкой на источники издание Euractiv, это может помешать эстонскому премьер-министру Кае Каллас занять должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Собеседники журналистов из итальянской партии "Братья Италии", которую возглавляет Мелони, рассказали, что, по мнению политика, европейские лидеры должны учитывать результат ECR на последних выборах в Европарламент. Хотя формирование фракций продолжается, правые по некоторым данным обогнали по числу депутатов либеральный альянс Renew и стали третьей по величине политической группой в ЕП, а значит должны влиять на выбор людей, которые займут высшие посты в Евросоюзе.

По данным Politico и Financial Times, обсуждаемый в последние недели сценарий предполагает, что эти должности отойдут той же коалиции, что и в прошлом созыве Европарламента: правоцентристской Европейской народной партии (EPP), социал-демократам и либералам. Пост спикера Европарламента сохранит Роберта Метсола из EPP, Еврокомиссию возглавит Урсула фон дер Ляйен из того же объединения, Европейский совет — бывший премьер-министр Португалии социал-демократ Антониу Кошта, европейскую дипломатию — Каллас из Renew.

На неформальной встрече лидеров ЕС на прошлой неделе этот список кандидатов согласовать не удалось. "Мне показалось невероятным, что после того, как мы встретились впервые после выборов, некоторые пришли со списком имен, даже не пытаясь учесть, на что указали граждане, и что должна быть смена приоритетов", — заявила Мелони в среду на мероприятии в Милане.

Как объясняют источники Euractiv, у итальянского лидера нет "личных возражений" к Каллас, однако она считает, что в случае назначения эстонского премьер-министра на должность главы европейской дипломатии у Renew будет непропорционально большой вес в Брюсселе. Также, по мнению некоторых аналитиков, Мелони беспокоит, что на новом посту Каллас сфокусируется на войне в Украине и будет уделять недостаточно внимания важным для Италии регионам (например, Северной Африке).

Агентство Bloomberg при этом предполагает, что рост фракции ECR в Европарламенте за счет привлечения впервые избранных депутатов может подтолкнуть нынешнюю коалицию к ускоренному завершению переговоров. "Мы близки к достижению соглашения на следующем саммите лидеров ЕС. У нас достаточно голосов трех политических групп, чтобы избрать фон дер Ляйен главой Еврокомиссии и чтобы мы не были должны полагаться на соглашения с европейскими партиями, находящимися справа", — говорил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!