Хотя сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину иностранные инвесторы стали сокращать вложения в балтийский регион, сейчас такой тенденции нет благодаря членству Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью Delfi TV.

По ее словам, именно членство в НАТО — залог безопасности и развития стран Балтии. При этом глава эстонского правительства подчеркнула, что это не повод сидеть сложа руки: “Мы должны больше инвестировать в оборону, постоянно проводить учения и готовиться. Когда мы подготовлены и достаточно сильны, агрессор может не сделать шаг против нас. Только слабость провоцирует Россию”.