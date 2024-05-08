Хотя сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину иностранные инвесторы стали сокращать вложения в балтийский регион, сейчас такой тенденции нет благодаря членству Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью Delfi TV.
По ее словам, именно членство в НАТО — залог безопасности и развития стран Балтии. При этом глава эстонского правительства подчеркнула, что это не повод сидеть сложа руки: “Мы должны больше инвестировать в оборону, постоянно проводить учения и готовиться. Когда мы подготовлены и достаточно сильны, агрессор может не сделать шаг против нас. Только слабость провоцирует Россию”.
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