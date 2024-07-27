"Проект-2025" - план американских консерваторов по "перестройке" страны - стал одной из самых горячих тем предвыборной борьбы в США. Что это за документ? Будет ли он реализован в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах? И что это будет означать для союзников США?

На что влияет "Проект 2025"?

Раздел "Проекта-2025", привлекший к себе самое большое внимание, — это длинный, примерно на 900 страниц, "Мандат руководству: обещание консерваторов". Это план конкретных действий для будущего президента, который представляет интересы консерваторов. То есть для Дональда Трампа.

В случае его избрания "мандат" можно было бы использовать как готовую инструкцию для первых 180 дней — и не только для начала работы президента и формирования администрации, но и для каждого ее члена — секретарей или министров, руководителей различных госучреждений.

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