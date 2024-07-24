Президент Франции Эммануэль Макрон отказался утверждать новый состав кабинета министров до окончания Олимпийских игр в Париже. Такое решение, пояснил французский лидер в интервью телеканалу France 2, позволит избежать "беспорядка".

По словам Макрона, нынешние министры принимали активное участие в планировании Олимпиады. "До середины августа мы не сможем что-либо изменить, поскольку это создаст беспорядок", — отметил французский лидер.

По итогам внеочередных парламентских выборов во Франции, завершившихся 7 июля, пропрезидентский центристский альянс "Вместе" потерял около 80 мест в Национальной ассамблее, сохранив 161 мандат. Левый блок "Новый народный фронт" провел в парламент 188 депутатов, ультраправое "Национальное объединение" заняло 142 кресла.

Ни одна из крупнейших политических сил не может в одиночку сформировать правящую коалицию и правительство, для утверждения которого необходимо 289 голосов. Как отмечает Financial Times, Макрон поручил и.о. премьер-министра Габриэлю Атталю провести переговоры об объединении с широким кругом политиков, от социалистов до умеренных консерваторов, однако они не привели к успеху.

"Новый народный фронт" настаивает, что Макрон должен предоставить право на формирование правительства им как крупнейшей фракции в парламенте. "Неверно говорить, что у "Нового народного фронта" есть большинство. [...] Вопрос не в термине. Вопрос в том, какой тип большинства может быть собран в ассамблее, чтобы иметь стабильное правительство, способное действовать", — считает президент Франции.

Выдвинутая левыми в премьер-министры сотрудница парижской мэрии Люси Кастец раскритиковала Макрона за "отрицание демократии" и отвергла возможность сотрудничества с пропрезидентским альянсом. "Невозможно создать коалицию между теми, кто хочет больше инвестировать в государственную поддержку населения, и теми, кто хочет ее сократить... Или между теми, кто хочет, чтобы каждый человек платил свою справедливую долю налогов, а не предоставлял льготы самым богатым", — заявила политик.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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