Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник принял отставку главы правительства Габриэля Атталя и возглавляемого им кабинета министров. Правительство продолжит работу в нынешнем составе до тех пор, пока не будет назначен новый кабмин.

"Чтобы этот период завершился как можно скорее, политические силы республики должны работать сообща и создать единый фронт вокруг проектов и решений, которые будут в интересах французского народа", — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Атталь подал прошение об отставке с поста премьер-министра еще 8 июля — вскоре после того, как стали известны результаты парламентских выборов, на которых центристский блок президента Макрона занял второе место и потерял большинство в Национальном собрании. Однако тогда глава государства эту просьбу отклонил.

Макрон распустил французский парламент и объявил о досрочных выборах после победы правопопулистского "Национального объединения" на выборах в Европарламент.

По итогам внеочередных парламентских выборов во Франции первое место заняла левая коалиция "Новый народный фронт", получившая 182 депутатских мандата. На третьем месте — центристская коалиция Макрона "Вместе за республику" (168 мест в парламенте), на третьем — правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (143 депутата).

Жан-Люк Меланшон, один из лидеров "Нового народного фронта", в состав которого вошли крайне левые, коммунистические, социал-демократические и "зеленые" силы, ранее отверг возможность формирования коалиции между левыми партиями и центристским блоком Макрона. Вместо этого он призвал президента Франции поручить "Новому народному фронту" самостоятельно сформировать правительство.

Макрон, в свою очередь, заявил, что не готов образовать коалицию с партией Меланшона. Сотрудничество с правопопулистами он также исключает.

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