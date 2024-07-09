Прокуратура Парижа начала расследование в отношении неформального лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники. По их информации, решение было принято из-за подозрений в незаконном финансировании президентской кампании политика в 2022 году.

Сообщается, что прокуратура начала расследование после того, как Национальная комиссия по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) в апреле 2023 года подготовила доклад о счете, который Ле Пен использовала для финансирования своей кампании. Само расследование при этом началось недавно, отмечает BFMTV.

Согласно французскому законодательству, кандидатам во время предвыборных кампаний нельзя превышать определенный лимит расходов. Если это условие выполнено, государство возмещает часть затрат. При несоблюдении этого требования CNCCFP может, если сочтет необходимым, сообщить о нарушении в прокуратуру.

Как сообщает BFMTV, Ле Пен — не единственный французский политик, на которого комиссия пожаловалась властям. Однако пока что расследование начато только в отношении лидера ультраправых.

Марин Ле Пен трижды участвовала в выборах президента Франции: в 2012, 2017 и 2022 годах. В последних двух кампаниях она вышла во второй тур, но оба раза уступила Эммануэлю Макрону.

О начале расследования в отношении Ле Пен стало известно после завершения досрочных парламентских выборов во Франции. По доле от всех голосов "Национальное объединение" уверенно заняло первое место, но, поскольку Национальная ассамблея формируется из победителей выборов в 577 одномандатных округах, в итоге ультраправые стали лишь третьей по величине фракцией в новом созыве.

Осенью 2023 года парижская прокуратура начала расследование в отношении Ле Пен и других членов "Национального объединения", которых заподозрили в нецелевом использовании средств Евросоюза. По версии следствия, деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, Ле Пен и ее однопартийцы использовали для выплаты гонораров сотрудникам аппарата партии.

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