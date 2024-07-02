Более 200 политиков, прошедших во второй тур парламентских выборов во Франции, сняли свои кандидатуры в поддержку соперников, не входящих в ультраправую партию "Национальное объединение". Об этом пишет газета Le Monde.

Решение обусловлено особенностями выборов во французскую Национальную ассамблею, которые проходят в два тура. В первом туре мандаты получают кандидаты, набравшие более 50% голосов в своем избирательном округе (всего их 577). Второй тур проводят в округах, где кандидата, заручившегося абсолютной поддержкой жителей, не оказалось. В таком случае в бюллетене остаются политики, набравшие хотя бы 12,5% голосов.

На этих выборах второй тур пройдет в более чем 500 избирательных округах. В большинстве из них избирателям предложат проголосовать за кандидата от одной из трех политических сил: "Национального объединения", левого "Нового народного фронта" и центристской коалиции "Вместе", поддерживающей президента страны Эмманюэля Макрона.

На этом фоне, пишет "Радио Свобода", лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон призвал единомышленников, занявших в первом туре третье место, снять свою кандидатуру в пользу соперника, имеющего лучшие шансы победить представителя правых. С похожим обращением выступил и Макрон. В свою очередь, Ле Пен призвала сторонников обеспечить "Национальному объединению" абсолютное большинство в парламенте.

Как отмечает Le Monde, свои кандидатуры сняли уже по меньшей мере 127 левых и 75 центристов.

Макрон объявил внеочередные выборы в Национальную ассамблею после выборов в Европарламент, на которых правые опередили пропрезидентскую партию более чем вдвое. В первом туре голосования, состоявшемся 30 июня, "Национальное объедение" получило 33,25% голосов, "Новый народный фронт" — 28,63%, "Вместе" — 20,94%.

По некоторым прогнозам, при успехе во втором туре ультраправые могут получить до 290 мандатов и тем самым занять абсолютное большинство депутатских кресел. В таком случае "Национальное объединение" сможет сформировать правительство без участия других партий.

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