Председатель крайне правой партии "Национальное объединение", депутат Европарламента Джордан Барделла заявил, что в случае успеха на внеочередных парламентских выборах во Франции и назначения на пост премьер-министра продолжит оказывать военную поддержку Киеву. При этом, отмечает Politico, Барделла назвал "красной линией" отправку французских военных в Украину.

"Моя позиция не изменилась. Она заключается в помощи Украине путем предоставления оборонной техники, вооружений и материально-технической поддержки, чтобы Украина могла защитить себя и удержать фронт", — заявил политик на полях военной выставки в Париже.

По данным Bloomberg, Барделла уточнил, что речь не идет об "оборудовании, которое может иметь последствия". "Моя красная линия — совместное участие в войне", — добавил лидер "Национального объединения". Также он заявил, что, в отличие от президента Франции Эмманюэля Макрона, не допускает отправку военных в Украину.

В некоторых европейских столицах, пишет информагентство, высказывали опасения, что в случае прихода крайне правых к власти поддержка Киева со стороны Парижа может снизиться. "Национальное объединение" ранее неоднократно уличали в связях с Кремлем, в то время как Макрон — сторонник оказания всеобъемлющей помощи Украине.

Как отмечают СМИ, в последние месяцы крайне правая партия, которой руководят Барделла и глава партийной фракции во французском парламенте Марин ле Пен, заметно смягчила свою позицию по вторжению России в Украину. Так, с сайта "Национального объединения" удален манифест в преддверии президентских выборов 2022 года, в котором содержался призыв к налаживанию дипломатических контактов с Москвой.

Макрон распустил французский парламент после оглашения результатов выборов в Европарламент. На них крайне правые набрали более 31% голосов, вдвое опередив пропрезидентскую либеральную партию. В опросах перед внеочередными национальными выборами, намеченными на конец июня, они также лидируют: партию Ле Пен и Барделлы готовы поддержать около 33% респондентов, объединенных левых — 28%, партию Макрона — 18%.

Барделлу называют основным претендентом на должность премьер-министра страны в случае победы "Национального объединения" на выборах. При таком сценарии 28-летний политик станет самым молодым главой правительства в истории республики.

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