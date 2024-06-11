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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что продолжит выполнять свои обязанности до конца президентского срока независимо от исхода внеочередных выборов в Национальное собрание. Об этом политик заявил в интервью Le Figaro.

"Не [правая партия] "Национальное объединение" пишет Конституцию, и не оно определяет ее дух. Институты ясны, как и место президента, каким бы ни был результат", — считает Макрон.

Президент Франции объявил проведение внеочередных национальных выборов после оглашения предварительных результатов голосования в Европарламент. Более 31% пришедших на участки поддержали кандидатов от правого "Национального объединения", которое возглавляет Марин Ле Пен. Поддерживающий Макрона либеральный альянс, занявший второе место, набрал только 14,6% голосов.

Выборы во французское Национальное собрание пройдут в два тура. Первый состоится 30 июня, второй — 7 июля. По данным соцопросов, сейчас поддержка партии Макрона составляет 19%. Его либеральный альянс Ensemble уступает "Национальному объединению" (28%) и левым из "Нового народного фронта" (24%).

"Политика — это динамика. Я никогда не верил опросам. Решение, которое я принял, открывает новую эру. Начинается новая кампания, и мы должны посмотреть на результаты по каждому округу в свете результатов европейских выборов", — заявил в интервью Макрон, отметив, что будет участвовать в предвыборных мероприятиях в поддержку своей партии.

Макрон занял пост президента Франции в 2017 году. Законы страны ограничивают срок полномочий главы государства двумя пятилетними сроками.

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