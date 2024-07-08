Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Президент попросил Габриэля Атталя пока остаться премьер-министром, чтобы обеспечить стабильность страны", — говорится в заявлении.

Накануне, после завершения второго тура внеочередных парламентских выборов, Атталь сообщил, что подаст в отставку, поскольку пропрезидентский центристский альянс "Вместе" не добился большинства в Национальной ассамблее. При этом глава правительства выразил готовность остаться на своем посту в качестве исполняющего обязанности.

По итогам выборов крупнейшая фракция (188 депутатов) в парламенте будет у объединения левых партий "Новый национальный фронт". Представители "Вместе" займут 161 кресло, ультраправые из "Национального объединения" — 142. Всего в Национальной ассамблее заседают 577 депутатов.

"Подвешенный" парламент, в котором ни одна из основных политических сил не сможет самостоятельно сформировать устойчивое большинство, может привести к политической нестабильности и затормозить реформы во Франции, полагают эксперты.

Атталь занимает пост премьер-министра Франции с января 2024 года.

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