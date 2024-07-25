Активисты радикального движения "Последнее поколение" приклеили себя к взлетно-посадочной полосе аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщает Deutsche Welle. Несколько десятков рейсов были задержаны.

"Продолжающаяся добыча и сжигание нефти, газа и угля представляют угрозу нашему существованию. Мы объединили усилия на международном уровне. Избавьтесь от ископаемого топлива к 2030 году", — говорится в заявлении активистов, опубликованном в соцсети X.

Из сообщения "Последнего поколения" следует, что шестеро сторонников движения прорвались через забор и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. В руках они держали плакаты со словами "Нефть убивает".

Службы аэропорта вызвали полицию, которая отклеила активистов от земли. В 7:50 по местному времени (8:50 по рижскому) аэропорт сообщил, что возобновил работу.

По данным сервиса Flightradar, посадка более 50 рейсов была задержана из-за действий активистов. Средняя задержка вылета рейсов, совпавших по времени с акцией "Последнего поколения", превышала 70 минут.

Накануне климатические активисты на три часа заблокировали работу аэропорта Кёльн/Бонн. Как пишет Deutsche Welle, против участников акции возбуждено дело по обвинению в нарушении закона о собраниях, опасных помехах воздушному движению и незаконном проникновении на территорию аэропорта.

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