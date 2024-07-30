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Великобритания впервые изъяла находящиеся под санкциями средства в соответствии с законом о доходах от преступной деятельности. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что добилось конфискации 780 тысяч фунтов (около 925 тысяч евро) у предпринимателя Петра Авена.

Как отмечается, управляющий активами Авена Стивен Гейтер согласился передать эти деньги властям Великобритании для завершения расследования об уклонении от санкций. Соответствующе соглашение между NCA и Гейтером было одобрено ранее в тот же день Вестминстерским магистратским судом.

Средства не были зарегистрированы на имя Авена, но принадлежали ему, поэтому были заморожены в 2022 году из-за британских санкций, введенных за его поддержку российских властей после вторжения РФ в Украину, говорится в заявлении.

Штрафные меры Великобритании были нарушены попытками перевести деньги, а также транзакциями, которые после 15 марта 2022 года совершил управляющий активами Авена, указывает британское ведомство. Среди прочего речь идет о выплате зарплат более чем 20 людям, работающим в доме Авена, и продажу автомобиля Bentley Bentayga стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов.

Решение об изъятии средств Авена в NCA назвали важным результатом сложного и длительного расследования, которое провело управление. "Оно демонстрирует приверженность NCA обеспечению соблюдения режима санкций Великобритании и возврату денег, незаконно удерживаемых, в пользу государственной казны", — подчеркивается в заявлении.

Сооснователь "Альфа-групп" Петр Авен вскоре после вторжения войск РФ в Украину попал под санкции Евросоюза и Великобритании, а в августе 2023 — и под санкции США. Он уехал из Великобритании в 2022 году после того, как его стали проверять на предмет нарушения санкций. По данным СМИ, власти в Лондоне одобрили Авену ежемесячное пособие в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч евро), причем около 50 тысяч евро из этой суммы достались охранной компании финансового управляющего Авена, в отношении которого ведется расследование из-за возможной помощи бизнесмену в уклонении от штрафных мер.

В апреле 2024 года суд ЕС снял часть санкций с Петра Авена, а также его партнера Михаила Фридмана.

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