Российского оппозиционного политика Илью Яшина, отбывающего наказание за распространение "фейков" об армии РФ, увезли из колонии в Смоленской области в неизвестном направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале политзаключенного.

В посте говорится, что об "убытии" Яшина из колонии сегодня стало известно его адвокату Татьяне Соломиной. Где сейчас находится политик, она не знает. Других подробностей в публикации не приводится.

Яшин был задержан в Москве в июне 2022 года. В декабре того же года его приговорили к 8,5 годам лишения свободы по статье о распространении "фейков" про российскую армию. Поводом для возбуждения дела стал стрим Яшина об оккупации Бучи.

Накануне стало известно, что из колоний в неизвестном направлении увезли Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву — бывших руководительниц штабов Алексея Навального в Уфе и Томске, осужденных за участие в "экстремистской организации".

Также вчера из следственных изоляторов "убыли" сооснователь правозащитной организации "Мемориал" Олег Орлов и петербургская художница Саша Скочиленко. Ранее они были приговорены к 2,5 и 7 годам лишения свободы за "фейки" об армии.

Почему и куда увезли политзаключенных, не знают ни их адвокаты, ни их родственники. Группа поддержки Скочиленко уточнила, что художницу, судя по словам представителей СИЗО, предположительно направили в Москву.

Адвокат одного из пропавших накануне политзаключенных на условиях анонимности рассказал "Медузе", что происходящее "мало походит на случайность".

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