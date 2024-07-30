В ночь на понедельник центризбирком Венесуэлы объявил победителем президентских выборов Николаса Мадуро. Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, объявил, что он — действующий президент — набрал 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.

При этом, согласно независимым экзит-полам, за Гонсалеса голосовали около 65%, в то время как за Мадуро, тысячи противников которого вышли протестовать на улицы Каракаса и других городов страны, — от 14% до 31%.

Начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Мадуро отмел обвинения в подтасовке результатов выборов и, не утруждая себя доказательствами, заявил, что протесты против его переизбрания — это попытка переворота, которую "фашистские и контрреволюционные силы" осуществляют по наущению иностранных держав.

В 2018 году, до и после предыдущих президентских выборов, протесты в Венесуэле продолжались несколько месяцев, но власть Мадуро и Единой социалистической партии Венесуэлы устояла.

Похоже, что и в этот раз бывший водитель автобуса и профсоюзный деятель, ставший президентом в 2013 году, не собирается отдавать власть.

Многие обвиняют его в авторитаризме и даже считают нелегитимным президентом, но невозможно отрицать, что за время его президентства страна пережила существенные изменения, глубоко трансформировавшие венесуэльское общество.

Корреспондент испаноязычной службы Би-би-си — BBC Mundo — Анхель Бермудес выбрал из этих перемен четыре наиболее важных.

1. Крупнейшая миграционная волна в новейшей истории Латинской Америки

За время правления Мадуро Венесуэла пережила крупнейшую миграционную волну в новейшей истории Латинской Америки.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 7,7 млн венесуэльцев живут за пределами своей страны. Это более чем 22% из 34 млн жителей, которых венесуэльские власти насчитали в ходе последней переписи населения в 2011 году.

По этим показателям Венесуэла превосходит волны миграции в Сирии (5 млн человек) и Украине (6,5 млн) — двух странах, которые годами страдают от войн.

Такой массовый отъезд венесуэльцев за границу полностью противоречит ходу истории страны, которая с начала нефтяного бума столетие назад на протяжении десятилетий принимала мигрантов — прежде всего, из других стран Латинской Америки и Южной Европы.

Эксперты сходятся во мнении, что за массовым оттоком венесуэльцев стоит тяжелый экономический кризис, который пережила Венесуэла (в стране долгое время была самая высокая гиперинфляция в мире), а также хронические проблемы с нехваткой продовольствия, медикаментов и других основных продуктов.

На протяжении многих лет Мадуро объяснял причины этого экономического кризиса и миграционной волны санкциями, введенными Соединенными Штатами и другими странами против его правительства.

Но нефтяные санкции, которые действительно затронули Венесуэлу, были введены США в 2019 году, а экономический кризис и миграционная волна начались на несколько лет раньше.

Более того, статистика Фонда народонаселения ООН зафиксировала сокращение численности населения Венесуэлы уже в 2017 году.

2. Первая страна в Латинской Америке, в отношении которой Международный уголовный суд проведет расследование в связи с преступлениями против человечности

3 ноября 2021 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объявил о начале официального расследования в отношении Венесуэлы в связи с предполагаемым совершением преступлений против человечности при подавлении демонстраций во время политического кризиса в стране в 2017 году.

Таким образом Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке и одним из немногих государств в мире, в отношении которых ведется официальное расследование МУС.

Мадуро тогда заявил, что уважает, но не разделяет решение прокуратуры МУС, и оспорил его. Однако в марте этого года Апелляционный суд отклонил доводы венесуэльского правительства и подтвердил, что процесс продолжается.

В связи с этим делом прокурор МУС в 2020 году заявил, что есть "разумные основания" полагать, что венесуэльские чиновники и военные совершали внесудебные казни, насильственные похищения, произвольные задержания и пытки в отношении участников антиправительственных протестов в 2017 году.

Параллельно с этим с 2019 года Совет ООН по правам человека учредил независимую международную миссию по расследованию внесудебных казней, насильственных исчезновений, произвольных задержаний, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, случившихся с 2014 года в Венесуэле.

Помимо предполагаемых злоупотреблений при подавлении демонстрантов, правительство Мадуро обвиняют в использовании системы правосудия против своих оппонентов. По данным неправительственной организации Foro Penal, по состоянию на середину июля в Венесуэле насчитывался 301 политический заключенный, в том числе находящиеся в предварительном заключении более трех лет 93 человека, которым так и не вынесен приговор.

Кроме того, по данным Foro Penal, в качестве условия для освобождения по меньшей мере шести оппонентам режима Мадуро пришлось покинуть страну, что на практике эквивалентно приговору о высылке, запрещенному международным правом.

Венесуэльские власти это отрицают и утверждают, что эти люди сами просили о том, чтобы им дали уехать.

Правительство Мадуро неоднократно отвергало все обвинения в предполагаемых нарушениях прав человека и утверждало, что аресты и процессы, инициированные силами безопасности или судебными властями, соответствуют закону.

3. Новая экономическая модель для борьбы с самой высокой инфляцией в мире

В 2013 году венесуэльская экономика начала головокружительный спад, который к 2021 году привел к потере 75% валового внутреннего продукта.

Хотя обострение экономического кризиса совпало с приходом к власти Мадуро, некоторые из его причин были связаны с политикой его предшественника и наставника Уго Чавеса.

В 2003 году покойный ныне президент начал применять жесткую систему валютного и ценового контроля. Затем, с 2006 года, он запустил политику экспроприации, затронувшей, по оценкам промышленной организации Conindustria, около 1440 компаний.

Во время правления Чавеса многие последствия такой политики ярко не проявились — помогали высокие цены на нефть и политика безудержного заимствования для поддержания бюджета (с 2007 по 2018 год внешний долг Венесуэлы вырос в 2,5 раза и составил рекордные 156 млрд долларов).

С падением цен на нефть с 2014 года Мадуро прибег к дополнительным заимствованиям и использованию международных резервов, чтобы попытаться сохранить экономическую модель Чавеса, но ситуация только ухудшилась.

В 2015 году в Венесуэле была зарегистрирована инфляция в 180% — самый высокий показатель в мире на тот момент, а в 2017 году страна вступила в цикл гиперинфляции, пик которой пришелся на 2018 год, когда, согласно данным Центрального банка Венесуэлы, инфляция достигла 130 000%.

В те же годы обострились проблемы нехватки медикаментов, продуктов питания и других товаров первой необходимости. Согласно исследованию Католического университета имени Андреса Бельо в Каракасе, уровень бедности в Венесуэле вырос с 48% в 2014 году до 91% в 2018-м.

Именно тогда, начиная с 2018 года, правительство Мадуро начало тихий процесс экономических реформ, приостановив на практике валютный и ценовой контроль, отменив субсидии на бензин, бывший до того самым дешевым в мире, разрешив фактическую долларизацию экономики и даже начав диалог с частным сектором, чтобы вернуть некоторые из экспроприированных компаний их прежним владельцам.

К декабрю 2021 года страна преодолела гиперинфляцию и — в какой-то степени — покончила с проблемами дефицита (по крайней мере, для тех венесуэльцев, которые имеют доходы в иностранной валюте и поэтому могут позволить себе покупать продукты по высоким ценам).

Этот либеральный поворот произошел на практике, в то время как Мадуро возложил вину за кризис в стране на якобы "экономическую войну", которую ведут против его правительства оппозиция и США, а также на международные санкции, введенные против Венесуэлы в последние годы.

4. Историческое падение объемов добычи нефти

Согласно данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в 1998 году, когда Уго Чавес победил на президентских выборах, добыча нефти в Венесуэле составляла 3,1 млн баррелей в день.

Когда Чавес умер в марте 2013 года, добыча в Венесуэле упала до 2,3 млн баррелей в день, то есть на 25%.

Во время правления Мадуро объем добываемой в Венесуэле нефти продолжал снижаться. В июне 2020 года он упал до 336 000 баррелей в день, то есть до уровня, близкого к началу 1940-х годов.

Это падение объясняется последствиями пандемии коронавируса, ударившей по всей мировой экономике, и санкциями, введенными правительством США в январе 2019 года, когда Мадуро во второй раз занял президентское кресло после выборов, которые большая часть международного сообщества посчитала сфальсифицированными.

Правительство Венесуэлы назвало причиной проблем экономики страны именно эти санкции, ограничивающие возможности добычи и экспорта нефти — основного источника доходов Венесуэлы.

По данным ОПЕК, после введения санкций добыча действительно упала с 1,1 млн баррелей в сутки в январе 2019 года до 740 тыс. баррелей в марте.

Эти данные, однако, не дают полной картины, поскольку во время правления Мадуро еще до введения санкций добыча нефти в Венесуэле сократилась вдвое, с 2,3 млн баррелей в день в марте 2013 года до 1,1 млн в декабре 2018 года.

К апрелю этого года Венесуэла добывала 878 000 баррелей в день. Для страны, обладающей крупнейшими доказанными запасами сырой нефти в мире (более 300 млрд баррелей), это очень низкий показатель.

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