Когда они впервые вышли на митинге в Пенсильвании на сцену в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты от Демократической партии во вторник вечером, Тим Уолц повернулся к Камале Харрис и произнес: "Вау". Это был не только ответ на восторженный прием филадельфийской публики, но и реакция губернатора Миннесоты на то, какой вираж его карьера совершила за последнюю неделю.

Мало кто считал Уолца возможным кандидатом в вице-президенты, но во вторник все изменилось.

Харрис выбрала себе в напарники человека с позитивным вайбом и харизмой. Губернатор Миннесоты источает обаяние "милого Среднего Запада", даже когда наносит политические удары. Его биография (учитель, футбольный тренер, солдат Национальной гвардии), как и его слегка растрепанный внешний вид — это чистой воды "средняя Америка, мясо с картошкой".

Все это и показали публике в Филадельфии.

Отметив, что при Дональде Трампе уровень насильственных преступлений вырос, Уолц с улыбкой добавил: "И это даже не считая преступлений, которые совершил он сам". Он назвал республиканского кандидата и его напарника Джея Ди Вэнса "чертовски странными" — ярлык, который всего за несколько дней стал мантрой демократов. А по поводу абортов заявил, что правительство должно следовать золотому правилу Среднего Запада: "Не лезь не в свое дело".

Такая смесь шуточек с политическими ударами и то, что Уолц считает политику демократов "радостью", может оказаться более эффективным способом убедить неопределившихся избирателей, которым пришлась не по душе мрачная риторика штаба Байдена про "угрозу демократии".

Непринужденная приветливость Уолца резко контрастировала с другими возможными кандидатами — амбициозным губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и сенатором от Аризоны Марком Келли с его военной выправкой.

Шапиро выступал "на разогреве" у тандема кандидатов от Демократической партии, и в родном штате его горячо приветствовали. Это своего рода напоминание о том, что, выбрав Уолца, Харрис обошла стороной популярного политика с хорошо подвешенным языком из, возможно, самого важного штата на предвыборной карте.

Уолц, однако, более безопасный напарник для Харрис. Шапиро критиковал пропалестинские протесты и поддерживал использование государственных средств для частных школ, что вызвало возражения у части электората демократов. Это грозило вновь оживить внутрипартийные споры и разногласия в тот момент, когда демократам только-только удалось сплотиться вокруг Харрис.

Миннесота — это не колеблющийся штат, здесь уже давно традиционно голосуют за демократов. Однако в штабе Харрис надеются, что "обаяние Среднего Запада", источаемое Уолцом, распространится и на соседние Висконсин и Мичиган, которые в итоге помогут решить исход выборов.

Заняв в 2006 году место в контролировавшейся тогда республиканцами Палате представителей, Уолц уже доказал, что может привлечь на свою сторону значительное число сельских избирателей и сторонников республиканцев.

Уолц — уроженец Небраски, в 2020 году отдавшей один из пяти голосов своих выборщиков Байдену. Это очень небольшой колеблющийся штат, но в случае незначительного разрыва между кандидатами результат голосования здесь может оказаться решающим.

"Гранд-дама" демократов Нэнси Пелоси, сыгравшая столь важную роль в том, чтобы убедить Байдена оставить гонку, тоже поддерживает Уолца, что неудивительно: его победа в 2006 году помогла Пелоси, бывшей тогда спикером, и демократам получить большинство в Палате представителей — впервые за 12 лет.

Республиканцы, разумеется, попытаются изобразить Уолца в более мрачных тонах. Штаб Трампа уже заклеймил его как "опасного либерального экстремиста" и "крайне левого сумасшедшего".

Сторонники кандидата от республиканцев припомнили губернатору Миннесоты принятые при нем левые социальные программы и обвинили его в неумении справиться с протестами после гибели Джорджа Флойда от рук полицейских Миннеаполиса в 2020 году.

Во всяком случае, республиканцы могут быть довольны тем, что им не придется сражаться с Джошем Шапиро — тот занимает более центристские позиции и мог бы дать Харрис решающее преимущество в Пенсильвании.

Джей Ди Вэнс, республиканский конкурент Уолца в борьбе за пост вице-президента, посчитал выбор Харрис демонстрацией того, что она готова "преклонить колени перед самыми радикальными элементами своей партии".

Трамп, между тем, заявил, что Уолц развяжет "ад на Земле и откроет наши границы для худших преступников, которых только можно себе представить".

Республиканцам более удобно критиковать Уолца, но вот пристанет ли к его дружелюбной, до мозга костей американской публичной персоне эта критика, — большой вопрос.

Теперь, когда обе партии определились с выбором кандидатов в президенты и вице-президенты, кампания выходит на финишную прямую. До выборов остается 91 день.

"Это легко, — сказал об оставшихся трех месяцах Уолц. — Когда умрем — отоспимся".

Оригинал этого материала на английском языке можно прочитать здесь.

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