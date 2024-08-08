Спустя почти семь лет, проведенных в вынужденной эмиграции, в Испанию вернулся бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон, которого разыскивает испанская полиция. 61-летний лидер каталонских сепаратистов появился в центре Барселоны в сопровождении однопартийцев и пообщался со своими сторонниками.

"Они преследуют нас на протяжении семи лет только потому, что мы хотели дать каталонскому народу право голоса", — заявил Пучдемон в своем коротком выступлении. Трансляция выступления велась на YouTube-канале политика.

После этого Пучдемон планировал посетить заседание регионального парламента, на котором должно состояться утверждение главой Каталонии социалиста Сальвадора Ильи. К парламенту был стянут большой контингент полиции, чтобы помешать Пучдемону войти в здание, пишет dpa. Однако выборы главы каталонской администрации начались в отсутствие лидера сепаратистов, пишут испанские СМИ, сообщая также, что Пучдемон вновь исчез.

Экс-главе Каталонии грозит задержание, поскольку испанские власти выпустили ордер на арест, обвиняя его в использовании служебного положения для личного обогащения. По данным СМИ, он отклонил предложение полиции о согласованном и конфиденциальном аресте.

В начале июля Верховный суд Испании отказался утвердить амнистию Пучдемона, признанного виновным в проведении референдума о независимости этого автономного региона в 2017 году. Суд постановил, что он и еще некоторые лидеры сепаратистского движения в Каталонии обогатились, незаконно проведя референдум на государственные деньги. В связи с этим к ним неприменим закон об амнистии каталонских сепаратистов, принятый Конгрессом депутатов Испании 30 мая и вызвавший массовые протесты.

Ранее Пучдемон заявлял, что при вступлении в силу амнистии он готов вернуться в Испанию. Он хотел снова возглавить правительство Каталонии после выборов.

Между тем, в случае избрания Сальвадор Илья станет первым главой каталонской администрации за долгое время, который отвергает отделение региона от Испании. Возглавляемая им Социалистическая партия Каталонии (PSC) одержала победу на прошедших в мае региональных выборах, но для создания правительства нуждается в поддержке левой сепаратистской партии ERC.

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