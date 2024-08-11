Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления находящейся там группировки войск, сообщило утром в воскресенье министерство обороны страны. Об этом пишет BBC.

В субботу мы рассказывали, что Александр Лукашенко сообщил об уничтожении ударных беспилотников из Украины над территорией Беларуси вечером 9 августа. Он пригрозил, что "любые провокации не останутся без ответа", и распорядился о направлении к украинской границе ракетных комплексов "Искандер", систем залпового огня "Полонез" и сил специального назначения.

В воскресенье белорусское оборонное ведомство опубликовало фотографии танков на железнодорожных платформах и видео погрузки техники.

"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении минобороны в соцсети X.

В то же время в государственной пограничной службе Украины заявили, что перемещения техники или личного состава на границе с Беларусью не наблюдается, изменений обстановки нет.

"Скорее всего, в рамках этого информационного влияния Беларусь будет делать фото и видеоматериалы, возможно, некоторые части и будут находиться у границы с Украиной, но на данный момент рядом с нашей границей дополнительных сил не фиксируется", - приводит УНИАН слова представителя погранслужбы Андрея Демченко.

В 2022 году Беларусь предоставила России свою территорию в качестве плацдарма для нападения на Украину. Беларусь не принимает непосредственного участия в активных боевых действиях, однако периодически появляются сообщения о передвижении российской военной техники с ее территории. За содействие России в войне против Украины Беларусь попала под западные санкции.

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