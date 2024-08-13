Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыли на место недавнего пожара на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы оценить его последствия на одной из ее градирен. "Во время обхода не было обнаружено ни остатков покрышек, ни остатков дрона", - говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном вечером в понедельник, 12 августа.

Группа также подтвердила, что не было обнаружено никаких существенных признаков "нарушения целостности мусора, пепла или сажи", находящихся у основания градирни.

Ядерная безопасность станции не пострадала, поскольку градирни в настоящее время не эксплуатируются, добавили эксперты. "На основании наблюдений группа пришла к выводу, что маловероятно, что первичный источник пожара начался у основания градирни", - приводятся в сообщении слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В доступе к двум важным объектам на ЗАЭС было отказано

"Во время визита команды на градирню было установлено, что повреждения, скорее всего, были сосредоточены внутри башни на уровне распределения водяных форсунок, на высоте примерно десяти метров", - говорится в сообщении. Однако в доступе группы международных экспертов к уровню распределения водяных форсунок и бассейну холодной воды, который является основанием градирни, российское "руководство" ЗАЭС отказало.

Тем не менее МАГАТЭ уже сделало вывод, что радиоактивных материалов в районе градирен, находящихся примерно в полутора километрах от реакторных блоков ЗАЭС, нет. "Группа провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и не подтвердила никаких признаков повышенного уровня радиации", - говорится в сообщении. Однако окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений сделать пока преждевременно, указывается в нем, и МАГАТЭ "продолжит общий анализ после дополнительного обзора и доступа к уровню распределения водяных сопел и бассейну холодной воды".

Украина не подтверждает атаку на ЗАЭС

На градирне Запорожской атомной электростанции, контролируемой российскими войсками, 11 августа произошел пожар. Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в ударе беспилотником по станции.

Украинская сторона опровергла эти заявления. Президент Владимир Зеленский обвинил в возникновении пожара РФ.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что пожар на станции - "провокация или попытка вызвать панику в населенных пунктах на правом берегу Днепра". По его данным, военные РФ могли поджечь автомобильные шины в одной из градирен АЭС.

ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ не раз подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение "всех столпов ядерной безопасности".

После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена не менее восьми раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

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