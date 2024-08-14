Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска завершили "поиск и уничтожение противника" в городе Суджа в Курской области. Видео с докладом Сырского опубликовано в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, с начала текущих суток ВСУ продвинулись на отдельных направлениях в Курской области на один-два километра.

"Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток в плен взято более 100 служащих противника", — говорит Сырский.

Согласно карте "Медузы" на 14 августа, за неделю боев в Курской области российским войскам так и не удалось остановить наступление ВСУ. Участвующие в операции украинские бригады заняли город Суджа, продвинулись на запад (к окраинам райцентра Коренево), прошли полпути до города Льгов на север.

Ранее сегодня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что украинские войска не установили контроль над Суджей. "Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует", — говорил он.

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