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Если буква "Z" стала символом вторжения России в Украину, то белый треугольник на военной технике ВСУ символизирует самую смелую на этот момент попытку Украины дать ей отпор. Эти треугольники наклеивают или красят на борта каждого грузовика, бензовоза или транспортера, направляющегося к границе с Российской Федерацией в Сумской области.

Это перевод репортажа Джеймса Уотерхауса, корреспондента "Би-би-си" из Сумской области. С оригиналом материала на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке.

Это наступление позволило украинцам захватить сотни квадратных километров российской территории и значительно увеличило темпы наступления и боевой дух. Врио губернатора Курской области сообщил, что 28 населенных пунктов в российском регионе находятся под контролем ВСУ, эвакуированы почти 200 тысяч россиян.

Украинский солдат с позывным "Томаш" только что вернулся с трансграничной операции вместе со своим товарищем "Аккордом". "Это было круто", — без каких-либо эмоций описывает он военные успехи украинской армии.

Их подразделение операторов БПЛА готовилось к наступлению в течение двух дней. "У нас был приказ прибыть сюда, но мы не знали, что именно это значит, — признается Томаш, остановившийся, чтобы выпить кофе на автозаправке. — Мы заблаговременно подавили все вражеские средства связи и наблюдения, то есть заранее подготовили коридор для входа".

Сколько российской территории было занято украинскими войсками, в точности не известно. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина контролирует 1000 квадратных километров в Курской области, но эти данные вызывают определенный скепсис.

Во вторник министерство обороны России утверждало, что попытки украинцев продвинуться глубже были пресечены, но в прошлом ведомство не раз уже ловили на передаче ложных сведений.

Как бы там ни было, но, похоже, Киев готов пойти на эту рискованную военную игру.

Такого уровня активности в Сумской области, граничащей с Россией, я не видел со времен освобождения украинских территорий в 2022 году, когда ВСУ наносили удар за ударом, и ветер, казалось, дул в их паруса.

Это, несомненно, вносит долгожданную перемену в ползучий характер войны на истощение последних 18 месяцев, но называть это успехом или неудачей было бы преждевременно.

Цель операции остается во многом неясной, хотя президент Владимир Зеленский говорил о нанесении ударов по районам, из которых Россия может атаковать Украину, и о приближении к "справедливому миру".

При этом очевидно, что Киев направляет туда свои отборные силы.

Крепкого вида украинские бойцы толпятся вокруг боевых машин. Большинство вежливо отказываются от беседы с журналистом. Некоторые выглядят изможденными.

"Би-би-си" удалось пообщаться в мессенджере с одним из солдат, который находится на российской территории. По его словам, потребовались месяцы планирования для того, чтобы побудить Москву вывести подразделения с других участков фронта в Украине и перебросить их в Курскую область.

"Сработал элемент неожиданности, — говорит он. — Мы вошли очень легко, практически без сопротивления. В ночь на 6 августа границу пересекли первые группы, и было несколько направлений". "Почти сразу мы вышли на западную окраину Суджи", — добавляет он.

В таких операциях секретность играет на руку военным, чего не скажешь о гражданском населении. Десятки тысяч людей эвакуируются по обе стороны границы, поскольку авиаудары усиливаются, а боевые действия приближаются.

"Российские гражданские не сопротивляются, мы их не трогаем, — объясняет украинский солдат. — Но они относятся к нам либо резко негативно, либо вообще никак. Обманывают по поводу передвижений и дислокации российских войск.

Солдаты, с которыми мы общались, подтверждают, что россияне действительно перебросили войска с восточной линии фронта, включая Харьковское, Покровское и Торецкое направления. Но говорить о замедлении российского наступления не приходится.

Владимир Путин пообещал "достойный ответ" на первое вторжение в Россию со времен Второй мировой войны. Однако страх, который он намеревался посеять, не добрался до запыленных приграничных сел и городов, которые регулярно бомбят его собственные войска.

Михаил и его друг Валера проезжают мимо нас на своих оранжевых "жигулях" в селе Стецьковка Сумской области. "Я хочу, чтобы они [Курск] взяли, и взяли вот так! — говорит Миша, жестикулируя и скручивая руками воздух. — Чтобы забрали всё, даже Москву!"

Эта яростная реакция — прямое следствие начавшегося в феврале 2022 года полномасштабного российского вторжения. "Россия напала первой, не мы, — говорит Валера через опущенное стекло автомобиля. — Наши теперь дали ответ, показали, что мы тоже способны. Если бы нашим дали разрешение раньше, они уже давно взяли бы!"

Похоже, что Украина наконец-то получила долгожданное разрешение от Запада на использование его оружия для ударов по территории России. Однако ставки крайне высоки, о чем свидетельствуют новые оборонительные сооружения, которые возводятся на окраинах Сум.

До прошлой недели в этом районе опасались российского наступления на севере Украины. Если украинское вторжение провалится, эти опасения могут быстро оправдаться. Российская армия демонстрирует значительное преимущество по численности военнослужащих и военному обеспечению.

"Чтобы долго удерживать территорию, нужны две вещи: больше городов вроде Суджи под нашим контролем и резервы, — пишет нам украинский военнослужащий с территории противника. — Наш фронт уже трещит по швам, и непонятно, где мы их возьмем".

Для Киева логика или надежда заключается в том, что России придется переключить внимание с боевых действий на украинской земле на собственную территорию.

Некоторые в Украине считают, что это контрнаступление может даже усилить ее позиции на будущих мирных переговорах. Но оно также может отодвинуть переговоры еще дальше.

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