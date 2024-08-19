Александр Лукашенко заявил, что Украина "уже денацифицирована". Об этом он сообщил в интервью "России-1", отрывки которого приводит "Пул первого", пишет "Новая газета. Европа".

"Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде. Сегодня под 70 с лишним процентов ненавидят Зеленского, потому что он обещал одно, а делает другое, и гибнут люди", — считает Лукашенко.

Лукашенко считает, что атака Украины на Курскую область — это "повышение ставок" и попытка спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. По его словам, Украина якобы разместила у границы с Беларусью более 120 тысяч военнослужащих, а украинские беспилотники "постоянно" нарушают белорусскую границу.

Несколько дней назад Лукашенко вновь призвал к мирным переговорам по войне в Украине, потому что "она ни украинскому народу, ни белорусам, ни россиянам не нужна". Он уже говорил об этом в апреле 2024, а также в октябре 2023 года, отметили тогда "Важные истории".

Одновременно Лукашенко сообщил, что его страна перебросила к границе с Украиной почти треть армии. На такой шаг Беларуси "пришлось пойти из-за того, что Украина не только держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных", но и начала перебрасывать туда дополнительные подразделения, заявил он в интервью.

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