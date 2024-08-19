Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ближайшее время посетит Украину, пишет агентство Reuters со ссылкой на индийский МИД. Точная дата визита и его программа не разглашаются.

Предполагается, что Моди приедет в Украину уже в августе. В министерстве иностранных дел Индии пообещали рассказать о деталях готовящейся поездки в будущем.

Планируемый визит Моди в Украину станет первым после начала полномасштабного российского вторжения в эту страну в феврале 2022 года.

Как отмечает Reuters, спустя два с половиной года войны Дели избегает прямых обвинений в адрес Москвы и продолжает торговать с Россией несмотря на санкции.

В июле Моди приезжал в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. На встрече с президентом РФ индийский премьер-министр отметил, что "война — это не решение".

Визит Моди в российскую столицу совпал по времени с массированным обстрелом Киева и других городов Украины, жертвами которого стали более 40 человек. "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", — заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

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