Украинские военные сейчас контролируют 92 населенных пункта на территории России на площади 1250 квадратных километров. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Медуза".

По словам Зеленского, сейчас ВСУ укрепляют позиции и увеличивают число пленных россиян, которых в дальнейшем планируется обменять на украинцев.

"В целом эта операция стала самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена — мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются", — заявил Зеленский.

По состоянию на 16 августа, по подсчетам отдела "Разбор" "Медузы", основанным на фото- и видеоматериалах с мест событий, украинские военные контролировали 862 квадратных километра территории РФ и 65 населенных пунктов. При этом главком Александр Сырский 15 августа утверждал, что под контролем ВСУ находятся 82 населенных пункта на 1150 квадратных километрах территории.

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