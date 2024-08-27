Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Курскую атомную электростанцию (АЭС) и начал ее осмотр, сообщило российское государственное агентство ТАСС.

Накануне Гросси заявил, что лично возглавит проверку станции под Курском с учетом серьезности ситуации из-за боевых действий в регионе. "Безопасность и защищенность всех атомных электростанций имеют центральное и фундаментальное значение для МАГАТЭ", — отметил он, подчеркнув, что цель миссии — дать независимую оценку безопасности и защищенности ядерного объекта.

Глава МАГАТЭ также напомнил о необходимости соблюдать безопасность на оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС, указав, что те же требования распространяются и на все прочие атомные электростанции.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Курскую атомную электростанцию по просьбе Москвы: ранее о приглашении специалистов агентства сообщил президент РФ Владимир Путин, который обвинил Украину в попытке нападения на АЭС, но никаких доказательств своим обвинениям не привел.

Курская АЭС — одна из крупнейших электростанций в России. В ее составе четыре энергоблока, два из них продолжают работать на фоне активных действий ВСУ в регионе. "Росатом" 8 августа утверждал, что на территории АЭС обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет. МИД Украины при этом подчеркнул, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа заявил, что под украинским контролем находится более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в регионе. По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 км вглубь территории РФ.

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