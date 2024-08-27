Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что во время операции в Курской области украинские военных взяли в плен 594 российских солдат. По словам Сырского, Россия была вынуждена перебросить на курское направление 30 тысяч военных, и эта цифра продолжает расти.

Во время форума "Украина 2024. Независимость" Сырский заявил, что ВСУ начали наступление в Курской области, поскольку из этого региона российские силы постоянно обстреливали приграничную территорию Украины.

"Кроме того, противник концентрировал на этом направлении значительное количество войск и планировал проведение наступательной операции на этом направлении", — утверждает главком ВСУ.

"Благодаря успешным действиям наших войск, мы существенно пополнили обменный фонд. На сегодня на этом направлении взяты в плен 594 военнослужащих ВС РФ", — заявил Сырский.

Российское военное ведомство пока не комментировало слова главкома ВСУ о взятых в плен российских военных.

На выходных газета The Washington Post, изучившая видеокадры с российскими пленными во время операции ВСУ в Курской области, сделала вывод, что украинским военным удалось захватить в плен по меньшей мере 247 солдат армии РФ.

Вместе с тем, в публикации было сказано, что видео с российскими пленными продолжают появляться, и при подсчете учитывались только те кадры, которые репортерам удалось верифицировать. Поэтому газета сделала вывод, что реальное число попавших в плен военных РФ намного выше.

Значительное число российских пленных были солдатами срочной службы, отмечали авторы публикации.

На прошлой неделе корреспонденты "Би-би-си" установили, что с начала наступления ВСУ в Курской области на связь не выходят десятки солдат срочной службы, охранявших границу. Пока военкоматы молчат, а власти рапортуют об отсутствии потерь, как минимум 38 призывников находятся в плену у украинской стороны, и уже подтверждена гибель двух срочников.

На основании открытых источников "Би-би-си" установила имена 81 солдата срочной службы, которые не выходят на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.

24 августа Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными по формуле "115 на 115". По сведениям российских Telegram-каналов, в результате домой вернулись некоторые российские срочники, попавшие в плен в Курской области.

"Отвлечение значительных сил противника"

Сырский объяснил необходимость наступления желанием Украины "создать зону безопасности, прекратить обстрелы с территории РФ, защитить гражданские объекты Сумской области, а также опередить противника".

Вместе с тем, главком ВСУ признал, что "одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь с покровского, кураховского".

В течение последних месяцев российские силы в Донецкой области продолжают постепенно приближаться к стратегически важному городу Покровску. Судя по военным сводкам, там армия РФ владеет инициативой и обладает преимуществом перед украинскими войсками — как в численности, так и в огневой мощи.

"Конечно, враг это понимает, поэтому он продолжает концентрировать основные усилия на покровском направлении, где сконцентрированы его наиболее боеспособные части, — сказал в связи с этим Сырский. — Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество его сил. На данный момент мы можем констатировать, что примерно 30 тысяч военнослужащих уже переброшены на курское направление и эта цифра растет".

Впрочем, по словам Сырского, российские части не покидают покровское направление, а Москва, наоборот, наращивает там численность своих войск.

Сырский добавил, что в Курской области Украина взяла под контроль 1294 квадратных километров в Курской области и "100 населенных пунктов, расположенных на этой территории".

Официальные российские источники не называют число населенных пунктов в Курской области, находящихся под контролем ВСУ.

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