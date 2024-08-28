В 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, Макрон и Дуров встречались за обедом и обсуждали вопрос получения предпринимателем французского гражданства. О том, что у Дурова есть французский паспорт, стало известно в 2021 году; он получил документ по крайне редкой процедуре, выяснила газета Le Figaro. Помимо французского, у Дурова есть гражданства РФ, ОАЭ и карибского государства Сент-Киттс и Невис.

На той же встрече, утверждает WSJ, Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Дуров ответил отказом. Сейчас основной офис мессенджера находится в Дубае.

За год до этой встречи, как пишет издание, спецслужбы Франции и ОАЭ взломали айфон Дурова. Поводом для проведения совместной операции стала обеспокоенность французской разведки тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования терактов.

Близкий к Дурову источник рассказал WSJ, что команда мессенджера в течение многих лет игнорировала письма, повестки и судебные постановления правоохранительных органов из разных стран, требовавших взаимодействовать с властями в сфере борьбы с распространением незаконного контента.

Как отмечают журналисты, ничто не указывает на то, что взлом телефона Дурова в 2017 году или встреча предпринимателя с Макроном в 2018-м сыграли какую-либо роль в задержании предпринимателя, однако эти детали "проливают свет" на отношения Telegram с Францией и ОАЭ.

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. Спустя два дня французская прокуратура сообщила, что предпринимателя допрашивают в рамках расследования против неназванных лиц по 12 составам преступления (в их числе соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии). Статус самого Дурова в рамках расследования неизвестен.

Макрон впервые прокомментировал задержание предпринимателя в понедельник, 26 августа. "Задержание президента Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", — написал французский лидер в соцсети X.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники во французском правительстве писало, что Макрон уже несколько лет активно пользуется Telegram и в целом "любит мессенджер". Аккаунты на этой платформе есть также у некоторых депутатов, министров и советников президента. При этом службы безопасности уже несколько лет советуют официальным лицам отказаться от Telegram.

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