Основатель Telegram Павел Дуров в 2015-2021 годах более 50 раз приезжал в Россию. Об этом пишут "Важные истории", проанализировавшие утечку данных Пограничной службы ФСБ.

Журналисты отследили перемещения Дурова по утекшей базе "Кордон". Она появилась в Сети не позднее 20 августа, в понедельник о ней рассказал журналист-расследователь Андрей Захаров. "Важные истории" пишут, что "убедились в достоверности базы ФСБ, проверив маршруты случайной выборкой."

В 2014 году Дуров заявил, что российские спецслужбы требовали от него передать данные о владельцах групп во "ВКонтакте", через которые украинцы организовывали протесты во время Евромайдана. В апреле того же года, напоминают "Важные истории", предприниматель продал свою долю в соцсети и уехал из России со словами: "Нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями".

В интервью Такеру Карлсону в 2024 году Дуров сказал, что "путешествует по тем местам, в которых уверен, что они соответствуют нашим ценностям и тому, что мы делаем". Он подчеркнул, что "не посещает крупные геополитические державы", приведя в качестве примеров Россию, США и Китай.

Тем не менее, выяснили "Важные истории", в 2015-2017 и 2020-2021 годах Дуров регулярно приезжал на родину. "Исключением стал только период, когда Кремль объявил войну "Телеграму" и безуспешно пытался его блокировать", — отмечают журналисты. При этом в 2020 году предприниматель находился в России в тот день, когда Генпрокуратура РФ официально объявила о прекращении блокировки мессенджера.

С июня по октябрь 2021 года Дуров, следует из утечки, жил между Россией, ОАЭ и Европой. На этот период приходится блокировка Telegram-бота проекта "Умное голосование", запущенного командой политика Алексея Навального. Основатель мессенджера покинул РФ в октябре, но после этого туда регулярно приезжал его личный ассистент.

"Важные истории" отмечают, что им неизвестно, встречался ли Дуров с властями РФ во время своего нахождения в России. Ассистент предпринимателя и представители Telegram не ответили на просьбы о комментарии.

Вечером в субботу Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, куда прилетел из Азербайджана. В понедельник французская прокуратура сообщила, что основателя Telegram допрашивают по делу в отношении неназванных лиц, возбужденному по 12 пунктам обвинения. Срок задержания Дурова истекает в среду, после чего власти должны либо освободить его, либо предъявить ему обвинения.

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