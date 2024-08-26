Прокуратура Франции в понедельник вечером разослала по СМИ пресс-релиз в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. В нем говорится, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении неназванного лица, подозреваемого в целом ряде преступлений.

Всего в деле — 12 эпизодов, в том числе отказ в предоставлении информации, соучастие в мошенничестве и сбыте наркотиков, соучастие в хранении детской порнографии и т. д.

В прокуратуре сообщили, что дело, которое было открыто 8 июля, расследует управление по борьбе с киберпреступлениями. Срок задержания Дурова, который с субботы один раз продлевался, истекает 28 августа.

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова связано с продолжающимся расследованием и не было "политическим решением".

"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и будет", — написал он в соцсети X.

"В условиях верховенства права, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. […] Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", — добавил он.

О задержании Дурова во Франции стало известно в ночь на 25 августа. Дуров был задержан в субботу в аэропорту "Ле Бурже", куда прилетел на частном самолете из Баку.

Изначально французские СМИ писали, что Дурову могут предъявить обвинения из-за недостаточной модерации Telegram и отказа сотрудничать со спецслужбами в раскрытии информации о пользователях, подозреваемых в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве.

В понедельник представитель полиции сообщил Reuters, что Дуров находится под следствием, которое ведут национальные управления по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством, за отказ сотрудничать в расследовании финансовых и киберпреступлений в Telegram.

Накануне команда Telegram, комментируя задержание Дурова, заявила, что исполняет европейские законы и осуществляет модерацию на платформе в соответствии со стандартами индустрии.

Основателю Telegram, по мнению его команды, "нечего скрывать". "Абсурдно утверждать, что на платформе или ее владельце лежит ответственность за злоупотребление этой платформой", — заявили в Telegram.

Задержание Дурова вызвало негодование как у российских властей, которые несколько лет назад безуспешно пытались ограничить доступ к Telegram, а сейчас обвинили Париж в попытках ограничить свободу слова, так и у противников регулирования интернета на Западе во главе с владельцем соцсети X Илоном Маском.

Основатель Telegram помимо российского имеет также французское гражданство. Сообщалось также, что у него есть гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, а также ОАЭ, где расположена штаб-квартира Telegram.

По данным французского телеканала TF1, Дуров знал, что объявлен во Франции в розыск и избегал посещения страны. Зачем он поехал во Францию в этот раз, пока не ясно.

Из России Дуров уехал еще в 2014 году, после того как продал долю в созданной им соцсети "ВКонтакте". Как заявлял Дуров, сделать это он вынужден был из-за конфликта с ФСБ, которая требовала от него предоставить личную информацию об активистах украинской оппозиции.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !