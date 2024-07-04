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Американский публицист Такер Карлсон сообщил, что в ближайшее время возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в соцсети X.

"Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались [договориться об этом] в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале", — написал Карлсон.

По его словам, цель интервью с украинским лидером — "предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире".

Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг заявление Карлсона о том, что Зеленский согласился дать ему интервью. "Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", — написал Никифоров в Facebook.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон с 2023 года ведет собственное шоу в X, в рамках которого в том числе берет интервью. В феврале 2024 года он опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Российская пропаганда преподносила этот разговор как одно из главных мировых событий, профессиональное сообщество и оппоненты Кремля раскритиковали Карлсона за отсутствие острых вопросов, в том числе о предполагаемых военных преступлениях в Украине и репрессиях против оппозиции.

Позднее Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина и основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова. 3 июля публицист опубликовал видео разговора с миллиардером Андреем Мельниченко.

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