Горячий сторонник Дональда Трампа, скандальный американский журналист, изгнанный с самого правого американского канала Fox Такер Карлсон взял у Владимира Путина двухчасовое интервью. Это первое развернутое интервью российского президента западному журналисту за много лет. Оно содержит столько лжи, что может показаться бредом сумасшедшего. Но на самом деле это тонкий расчетливый ход Путина. Его задача — снова вмешаться в американские выборы на стороне Дональда Трампа. И похоже, у него это получается — число просмотров интервью в соцсетях перевалило за 100 млн.

Горячий сторонник Дональда Трампа, скандальный американский журналист, изгнанный с самого правого американского канала Fox Такер Карлсон взял у Владимира Путина двухчасовое интервью. Это первое развернутое интервью российского президента западному журналисту за много лет. Оно содержит столько лжи, что может показаться бредом сумасшедшего. Но на самом деле это тонкий расчетливый ход Путина. Его задача — снова вмешаться в американские выборы на стороне Дональда Трампа. И похоже, у него это получается — число просмотров интервью в соцсетях уже перевалило за 100 млн.

Такера Карлсона называют самым выдающимся сторонником трампизма и самым влиятельным голосом правых СМИ. Он настолько правый, что даже главный американский рупор трампизма, телекомпания Fox News, в прошлом году не продлила с ним контракт. С тех пор Карлсон разговаривает со своей аудиторией через Youtube и соцсеть X (бывший Twitter). Там у него суммарно 14 с лишним миллионов подписчиков. После увольнения с Fox News он стал телекомпанией одного человека.

Интервью Карлсону позволило Путину получить гигантскую аудиторию в самом сердце своего заклятого врага — США. И получил он ее в самый ответственный момент. Ведь именно сейчас в Америке идет предвыборная кампания, с которой Путин связывает главные надежды на победу над Украиной. Разумеется, он не упустил возможности и попытался манипулировать американским общественным мнением. И Такер Карлсон с первой же минуты ему активно в этом подыгрывал.

"24 февраля 2022 года вы обратились к своей стране и нации, когда начался конфликт на Украине. Вы сказали, что действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как Вы пришли к такому выводу?" — так звучал первый же вопрос.

"Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил". — высокомерно начал Путин. Он действительно ничего такого не говорил 24 февраля 2022 года. В своем ночном выступлении он лишь сказал, что расширение НАТО представляет для угрозу "самому существованию" России, как государства". Из первой же фразы в его длинной реплике следует, что конфликт в Украине начался как-то сам собой. Никакого нападения России на Украину для Карлсона просто не существует. С первых своих слов он спихивает ответственность за конфликт на Америку.

Трампистам везде мерещится заговор лево-либеральных элит.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!