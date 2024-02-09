Мировая пресса обсуждает вышедшее накануне интервью российского президента Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Сам Карлсон утверждает, что добивался этого интервью ради американцев, которые вольно или невольно своими налогами оплачивают войну в Украине, а потому имеют право знать правду всех сторон конфликта.

Западную прессу больше интересует вопрос, зачем это надо самому Путину. Запросы на интервью от мировых СМИ поступают в приемную российского президента регулярно, но сейчас Путин впервые за много лет согласился.

Большинство изданий дало примерно одинаковую оценку действу, длившемуся более двух часов. Приводим самые интересные материалы.

Манипуляции и пропаганда

Си-эн-эн, например, считает, что это интервью было заведомо безопасным для Путина.

Аналитик Си-эн-эн Оливер Дарси так и начинает свой разбор: "Теперь понятно, почему Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону".

По мнению Дарси, то, что мы видели, даже нельзя назвать "интервью".

Карлсон всячески избегал вопросов, которые действительно могли бы быть интересны американцам: об авторитарном режиме в России, о развязанной войне в Украине, о гибели безвинных людей, о военных преступлениях и, наконец, о тюремном заключении Алексея Навального.

Вместо этого, пишет автор Си-эн-эн, мы услышали многословный и порой бессвязный монолог, в который Карлсон изредка вклинивал уточняющие комментарии.

"Карлсон предоставил автократу полную свободу манипулировать общественностью и рассказывать свою версию истории, какой бы недостоверной она ни была", — пишет Оливер Дарси.

Такер Карлсон не только не пытался как-то уточнять излюбленные Путиным, но часто не соответствующие действительности, отсылки к истории, но и местами просто встраивался в нарратив российского президента.

"После просмотра первых 45 минут этого интервью стало понятно, что Путин в своей тарелке, на своей платформе. И с самого начала Карлсон ничего не контролировал", — пишет старший международный корреспондент Си-эн-эн Кларисса Уорд.

Попытка Карлсона

Британская Independent дает понять, что привычные сентенции Владимира Путина о том, что Украина — искусственное государство, а "Северный поток" взорвало ЦРУ, уже никому не интересны.

Большую часть своей публикации газета посвящает эпизоду в интервью, где Карлсон просит Путина отпустить с ним в Америку журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России в марте прошлого года по обвинению в шпионаже.

Пусть это будет жест доброй воли, предложил Карлсон, но Путин ответил, что его запас доброй воли во взаимоотношениях с Западом исчерпан.

Далее, обращает внимание Independent, Путин несколько раз произнес слова "шпионаж" и "секретная информация", а Такер Карлсон больше не пытался помочь своему соотечественнику и коллеге.

При этом Путин вдруг взялся рассказывать, как в "одной из европейских столиц" сидит в тюрьме "настоящий патриот России", за то, что "ликвидировал бандита, убивавшего на Кавказе российских солдат".

Путин не назвал никаких имен, пишет Independent, но речь, предположительно, идет о россиянине Вадиме Красикове, убившем в 2019 году посреди бела дня в Берлине 40-летнего гражданина Грузии и этнического чеченца Зелимхана (Торнике) Хангошвили.

Красиков, которого немецкая прокуратура считает сотрудником ФСБ, получил пожизненный срок в Германии, и Путин вспомнил о нем не случайно. Возможно, это тот человек, на которого Москва готова обменять журналиста Гершковича, пишет британское издание.

Смех сквозь слезы

По мнению европейского издания Politico, в этом интервью — предсказуемом и тусклом — важно другое: Путин получил неограниченный доступ к огромной американской аудитории перед выборами в США и не упустил возможности посеять семена сомнений не только в целесообразности американской помощи Украине, но и в политической системе США как таковой.

Взойдут ли эти семена, станет ясно позднее, но процесс запущен.

Путин не преминул рассказать, как прошлые американские президенты, сменявшие друг друга, пока сам он неизменно сидел в Кремле, не сумели выстроить отношения с Москвой в области безопасности, пишет Politico.

А далее и вовсе назвал политическую систему США болотом, а американскую демократию — иллюзией. Услужливый Карлсон, как называет его издание, тут же суммировал для американской аудитории мысль Путина: система в США управляется не теми, кого действительно избирает народ.

Другие ключевые моменты интервью, по мнению Politico, таковы:

Путин не собирается завершать войну в Украине, и дальнейшая материальная поддержка Киева Вашингтоном — бессмысленная трата денег американских налогоплательщиков.

Илон Маск с его огромными деньгами, непредсказуемым поведением и тревожными амбициями в области искусственного интеллекта — одна из немногих фигур, занимающих мысли Путина. Российский президент предпочитает дружить с американским миллиардером и даже пытается ему льстить.

К изумлению самого Такера Карлсона и всего мира, у Путина есть письма Богдана Хмельницкого, жившего в 1596-1657 годах, которые, по идее, должны подтвердить версию российского президента об истории Украины. Путин пообещал чуть позже перевести на английский язык и передать Карлсону копию такого письма. "Возьмете себе копию письма Богдана Хмельницкого", — сказал Путин.

Многоходовка с Такером

В преддверии интервью российский политик и один из самых известных противников Путина Михаил Ходорковский написал колонку для британской Telegraph, в которой сразу предупредил, что любые шаги и действия Путина направлены только на одно — удержаться у власти.

По мнению Ходорковского, из всех мировых лидеров анализировать Путина проще всего.

Для оправдания своих действий и в поисках популярности он играет на таких чувствах, как национальная травма и ностальгия по великой России.

Он убедил всю страну, что на самом деле воюет в Украине с такими мощными противниками, как НАТО и Запад.

Откуда же столько внимания и доверия западному, то есть — вражескому журналисту Такеру Карлсону, рассуждает Ходорковский.

Каждый шаг Карлсона по российской земле сопровождается небывалым ажиотажем в федеральной прессе. Казалось бы, что за странный спектакль? Но это легко объяснить, пишет политик.

Несмотря на войну с "коллективным Западом", Путину очень нужно признание на этом самом Западе.

На протяжении всей своей политической карьеры он отчаянно искал это признание, и на этом признании укрепил свою легитимность внутри России, считает Михаил Ходорковский.

Удивительным образом, для большинства россиян Запад — одновременно объект неприязни и пример для подражания.

В последнее время Кремль растерял многих лояльных ему политиков на Западе, имидж России сильно пошатнулся, а внутреннему потребителю надо все время показывать, что с имиджем у России все в порядке.

И тут появляется Такер Карлсон — самый драгоценный западный алмаз российской пропаганды. Карлсон, который после российского вторжения в Украину неустанно защищал Путина и обвинял собственную страну — США — в том, что это она спровоцировала войну.

Он охотно повторял мантру и про якобы украинские биолаборатории, и о готовности Запада нанести по России ядерный удар.

Тогда российской прессе была дана команда: использовать фрагменты из программ Карлсона как можно больше, крутить их как можно чаще.

И вот, тот самый Карлсон, поддержавший страну и президента, — в Москве, берет интервью у Путина, олицетворяя интерес Запада к российскому президенту.

Видимость этого интереса необходима Путину для удержания власти у себя в стране, но она же является его "Ахиллесовой пятой".

Чтобы пошатнуть его позиции в России, Западу надо просто не признать легитимность его переизбрания президентом в марте этого года, считает Михаил Ходорковский.

Бельгийский политик, бывший премьер-министр страны Ги Верховстадт написал в соцсети Х весьма эмоциональный пост.

"Интервью Карлсону — лучшее, что могло случиться с Путиным. Завтра Америка будет страдать от беспрепятственно посеянной им нецензурированной лжи. Вот так умирают демократии…"

Реакция российских СМИ

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону стало главной темой утренних выпусков новостей российских госканалов. Практически все федеральные госканалы говорили об интервью Путина как о "главной теме, которую без преувеличения обсуждают во всем мире". В "Вестях" ведущие утверждали, что интервью Путина западные журналисты "начали разбирать на цитаты".

При этом российские госканалы подчеркивали "чрезвычайно нервозную" ("России 1") и "токсичную" ("Первый канал") реакцию Запада на интервью Путина Карлсону.

По версии российских госканалов, "независимый журналист Такер Карлсон" якобы подвергается в США огромному давлению из-за публикации интервью с Владимиром Путиным.

В вечернем выпуске новостей "России 1" говорилось даже об угрозе "тюремного срока" для Карлсона за интервью с президентом России.

"Сам факт личного общения независимого журналиста с Владимиром Путиным и его командой современное американское правосудие может представить как преступление", — говорилось в выпуске новостей. Такера Карлсона ведущий назвал "самым известным политическим комментатором США".

На "Первом канале" вечером 8 февраля говорили о том, что в США Такера Карлсона еще до выхода интервью пытались "выставить этаким маргиналом, врагом или просто дураком", "агентом Кремля" и Трампа одновременно.

Самому содержанию интервью российские каналы в утренних выпусках уделили чуть меньше внимания, чем обстоятельствам его публикации.

Телеведущий "России 1" Николай Зусик в утреннем выпуске новостей акцентировал внимание на цитатах Путина из интервью, в которых российский лидер утверждал, что Москва "никогда не отказывалась от переговоров по Украине", а также о том, что он [Путин] "предупреждал Джо Байдена об опасности поддержки Вашингтоном процессов, которые происходили на Украине до начала спецоперации".

РЕН ТВ рассказало версию Путина о появлении Украины как отдельного государства, согласно которой страна "в виде республики была создана искусственно лишь в начале 20 века благодаря Сталину".

На НТВ этот же фрагмент интервью о "создании Украины как государства" назвали базовым "уроком истории для собеседника". Телеканал также обратил особое внимание на слова Путина о том, что Россия еще не достигла целей "специальной военной операции", как российские власти называют войну против Украины.

Ведущие программы "60 минут" ("Россия 1") считают, что в интервью Карлсону Путин "развеял миф о страшной и коварной России, которая хочет завоевать всю Европу".

"Не хочет. У нас нет интересов ни в Польше, ни в Латвии. Президент при этом сказал, что война с Евросоюзом все же возможна — но исключительно в том случае, если европейцы нападут сами", — подчеркнули ведущие.

Военный обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что интервью "за первые 5 часов только на странице Илона Маска в соцсети Х посмотрело более 40 млн человек".

"Это однозначный успех. Настоящий прорыв информационного купола Запада, который тот выстраивает в отношении информации из России на протяжении десятилетий. Причем, смотрят буквально весь мир, включая Украину", — утверждает блогер. По его мнению, интервью писалось "не для россиян и даже не для украинцев", а для "американцев и европейцев, которые десятилетиями учат "альтернативную историю".

Провоенный блогер Сергей Колясников выразил восхищение российским лидером. По его мнению, "Владимир Путин в этом интервью на порядок выше любого современного американского и европейского политика", не пояснив, в чем именно заключается превосходство российского лидера.

Независимые и оппозиционные российские комментаторы и блогеры, в свою очередь, отмечают, что Путин фактически не сказал ничего нового в интервью Карлсону.

В телеграм-канале "Образ будущего" говорится, что интервью Путина выглядит как обращение российского президента к западной аудитории. "Очевидно, что многое из сказанного слышали не только мы, но и собеседники Кремля в Вашингтоне и Лондоне", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Независимый журналист Фарида Рустамова в своем телеграм-канале отмечает, что Владимир Путин прочитал американскому журналисту целую лекцию, начав со времен Рюрика, однако ничего нового о причинах того, "что произошло два года назад", и о перспективах завершения войны Путин в итоге так и не сказал.

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