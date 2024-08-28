Российские власти не стали сотрудничать с Эстонией по вопросу совместного измерения дна реки Нарвы и последующей установки буев, размечающих фарватер. Об этом пишет ERR со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства напомнил, что соответствующее предложение было направлено МИД РФ в июле. Ответ российских коллег Цахкна счел неконструктивным.

"В своем ответе Россия ставит предварительным условием совместного замера фарватера ратификацию договора о границе, что не относится к делу и ни в малейшей степени не связано с инцидентом, который Россия устроила на реке Нарва в мае", — сказал Цахкна.

Ежегодно обе страны корректировали фарватер из-за изменения русла реки, но с 2023 года Россия не соглашается на расчеты эстонских пограничников. С тех пор Таллин устанавливал буи в своих территориальных водах в соответствии с последними договоренностями 2022 года. В ночь на 23 мая российские пограничники сняли 25 буев на Нарве и до сих пор их не вернули. Москва утверждает, что они были размещены в российских территориальных водах.

Цахна подчеркнул, что независимо от статуса ратификации договора о границе представители российских властей не имеют права пересекать временную контрольную линию и самовольно снимать пограничные буи в эстонских водах. Глава эстонского МИД отметил, что не считает возможным возобновление переговоров о ратификации этого договора на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

"Тем не менее, мы по-прежнему считаем необходимым разрешить ситуацию, возникшую в связи со снятием буев, уравновешенно и конструктивно, и считаем обоснованным сделанное Эстонией первоначальное предложение провести совместные замеры на реке Нарва, чтобы выяснить точную линию фарватера, которая могла сместиться в ходе десятилетий из-за природных условий", — добавил министр.

Россия и Эстония не могут ратифицировать договор о государственной границе с 2005 года. Его последняя версия была подписана министрами иностранных дел обеих стран в 2014 году, но так и не вступила в силу.

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