Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление Следственного комитета России.

Как сообщило ведомство, в отношении Попова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Бывшего замминистра обвиняют в личном обогащении за счет парка "Патриот" в Московской области. Ранее по тому же делу были задержаны директор "Патриота" Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов за счет парка проводил строительные и ремонтные работы на свое загородном участке в Московской области, а также поставлял туда "различные материальные ценности". Как утверждают в Следственном комитете, чиновник также принуждал руководителей коммерческих фирм, сотрудничающих с "Патриотом", выполнять на его земельном участке работы, которые не оплачивал.

В пресс-релизе СКР подчеркивается, что в собственности у Попова и его родственников находятся "многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края" общей стоимостью свыше 500 млн руб (4,93 млн евро). В рамках уголовного дела проверяется законность приобретения этого имущества.

Многие российские СМИ, в том числе государственное агентство ТАСС, сообщили, что Попов задержан. В официальном сообщении Следственного комитета РФ об этом не говорится.

Попов занимал пост заместителя министра обороны России с 2013 года. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин освободил его от этой должности. Это решение было принято вскоре после того, как Сергея Шойгу в министерском кресле сменил Андрей Белоусов. Ранее Попов был заместителем Шойгу в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

С апреля в России задержали по меньшей мере пятерых генералов: бывших замминистра обороны Тимура Иванова и Дмитрия Булгакова, начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ведомства Вадима Шамарина и бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.

Парк "Патриот" был создан в Подмосковье в 2014 году по приказу Шойгу, занимавшего тогда пост министра обороны. На территории парка расположены музеи, конгрессно-выставочный центр, зона реконструкции исторических сражений и главный храм российской армии.

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