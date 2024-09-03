Президент РФ Владимир Путин, накануне прибывший в Монголию с официальным визитом, не был арестован в соответствии с ордером Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Улан-Батор признал еще в начале 2000-х годов. Представитель монгольского правительства в комментарии для Politico объяснил это решение энергетической зависимостью страны от России и политикой нейтралитета.

"Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии у наших ближайших соседей. [...] Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения существования существования нашего народа", — отметили в правительстве страны, находящейся между Китаем и Россией.

Представитель кабинета министров добавил, что "в своих дипломатических отношениях Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета, как и было продемонстрировано в наших заявлениях".

В 2000 году Монголия подписала, а в 2002-м ратифицировала Римский статут. Таким образом на территорию государства распространилась юрисдикция Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации детей с оккупированных украинских территорий.

В соответствии с Римским статутом власти Монголии были обязаны арестовать Путина, когда он прибыл в страну. С призывом сделать это к Улан-Батору обратились Украина, Евросоюз и крупные правозащитные организации.

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что это повлечет за собой последствия для Улан-Батора", — заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По мнению эксперта по правовым вопросам Тамаша Хоффманна, Монголия может быть привлечена к ответственности за неисполнение решения МУС, "однако никаких серьезных последствий, таких как санкции, для страны-нарушительницы не предусмотрено".

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