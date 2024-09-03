Fоtо: Sputnik/Scanpix/LETA

Два американских исследователя утверждают, что Россия готовится к развертыванию изделия 9M370 "Буревестник" — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, о которой Владимир Путин говорил в своем выступлении перед парламентом еще в марте 2018 года. Би-би-си рассказывает, что об этом известно.

В публикации агентства Reuters, а также в твиттере аналитика исследовательской организации CNA Деккера Эвелета говорится, что вместе с Хансом Кристенсеном из Федерации американских ученых они обнаружили изменения на спутниковых снимках объекта в Шекснинском районе Вологодской области, которые свидетельствуют о развертывании таких ракет.

Этот объект известен как военная часть 25594, или как арсенал 12-го главного управления Министерства обороны России, которое занимается обслуживанием Стратегических ядерных сил. Неподалеку находится городок Вологда-20, в котором, собственно, расположена эта часть, казармы и вообще ее хозяйство.

На самом объекте видны пять площадок со строениями, которые исследователи называют хранилищами ядерных боеголовок. Эти хранилища существуют довольно давно — они есть на спутниковых снимках сервиса Google Earth, датированных 2003 годом.

Исследователи разглядели на свежих спутниковых снимках изменения в районе этого объекта — стройку, на которой явно выделяются девять характерных площадок. Их аналитики называют стартовыми площадками в стадии строительства. Они объединены в три группы.

Как говорится в публикации Reuters, пусковые позиции расположены вблизи мест хранения ядерных боеголовок.

По словам Эвелета, эти позиции "предназначены для большой стационарной ракетной системы, а единственная большая стационарная ракетная система, которую разрабатывают в России, это Skyfall". Название SSC-X-9 Skyfall было присвоено проекту "Буревестник" в НАТО.

На спутниковых снимках, сделанных 3 сентября 2024 года, эти площадки хорошо видны. Они также присутствуют на снимках, сделанных в начале 2024 года. В августе 2021 года их еще не было, но на этом месте уже была стройплощадка. Однако ее не видно на снимке, сделанном 25 сентября 2020 года.

Информация о состоянии программы "Буревестник" строго засекречена. Последнее испытание, о котором сообщалось публично, происходило до 5 октября 2023 года — тогда Путин объявил, что Россия успешно испытала "Буревестник".

Однако детали этих испытаний неизвестны, и истинное состояние программы определить трудно.

Оружие Путина

В 2018 году во время выступления в Совете Федерации Владимир Путин рассказал о нескольких новых видах вооружений — ракете "Сармат", подводной торпеде с ядерным двигателем "Посейдон", ракете "Кинжал", гиперзвуковом планере "Авангард" и "Буревестнике".

Его выступление сопровождалось компьютерной графикой.

Ядерная ракета "Буревестник", как и торпеда "Посейдон", тогда показались самыми невероятными видами вооружения из-за ядерных двигателей. "Буревестник" впечатлял сильнее всего из-за очень большой дальности полета.

Его тактико-технические характеристики впечатляют. Эта крылатая ракета обладает очень большой дальностью действия. Путин в своем выступлении сказал, что "малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка", которая размещается в корпусе крылатой ракеты, обеспечивает "дальность полета, которая является почти неограниченной". Проверить это утверждение невозможно.

Считается, что она будет использовать прямоточный реактивный двигатель, в котором воздушный поток будет нагреваться за счет энергии, получаемой в небольшом ядерном реакторе, создавая необходимую тягу.

При этом необязательно, что она будет иметь ядерную боевую часть. Ее главное достоинство в очень большой дальности действия, за счет которой она сможет лететь по маршруту, огибая зоны противовоздушной обороны.

При попадании ракеты в цель, если реактор будет разрушен, возможно, на местности возникнет радиоактивное заражение.

Этот проект Россия разрабатывала довольно давно, возможно, за основу были взяты разработки еще советских времен.

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