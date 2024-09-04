Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономике, работающей на благо людей, и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис ("Новое единство") не входит в число основных претендентов на аналогичные портфели в новом составе ЕК. Об этом пишет издание Politico.

Такой вывод журналисты делают из списка кандидатов, которых страны ЕС предложили для работы в Еврокомиссии. Среди них есть сразу несколько чиновников и политиков, которые специализируются на вопросах экономики: австрийский министр финансов Магнус Бруннер, бывшие министры финансов Майкл Макграт (Ирландия), Вопке Хукстра (Нидерланды) и Мария Луиш Альбукерке (Португалия). На "экономический" портфель также претендуют бывший глава Счетной палаты Словении Томаж Весел и посол Польши при ЕС Петр Серафин, на "торговый" — шведский министр по делам Европы Джессика Росвалл.

Итоговое решение может носить и политический характер — о желании видеть новым еврокомиссаром по экономике представителя Италии публично говорила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Ранее она неоднократно критиковала коллег в Брюсселе за то, что возглавяемая ею политическая группа "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) была обделена при распределении ключевых постов в ЕС несмотря на успешное выступление на выборах в Европарламент.

Politico считает Домбровскиса вероятным кандидатом на должность еврокомиссара по обороне. Появление этой должности ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а основным претендентом на пост считался глава МИД Польши Радослав Сикорский (однако дипломат отказался переезжать в Брюссель). Ключевым соперником латвийского политика в борьбе за "оборонный" портфель называют его французского коллегу Тьерри Бретона, который в прошлом составе ЕК занимался вопросами внутреннего рынка, промышленности и технологий.

Другой пост, на который, по мнению издания, может претендовать Домбровскис — еврокомиссар по вопросам расширения. С одной стороны, опыт его работы в Латвии, которая присоединилась к ЕС около 20 лет назад, может быть полезен на этой должности, с другой — иностранные партнеры, предполагает Politico, могут не воспринимать политика из стран Балтии как достаточно нейтрального. В прошлом составе ЕК эту должность занимал венгр Оливер Вархеи, попавший в несколько публичных скандалов. При этом Будапешт уже заявил, что надеется сохранить своего представителя на этом посту.

Как напоминает Politico, распределение портфелей в Еврокомиссии — "сложная головоломка", при решении которой необходимо учитывать партийную принадлежность кандидатов, географическое распределение ключевых должностей и стремление к гендерному паритету. В этом смысле вероятное понижение Домбровскиса объяснимо — он мужчина, входит в то же политическое объединение, что фон дер Ляйен и более 10 других кандидатов на места в Еврокомиссии, и представляет балтийский регион, который уже получил высокий пост (главой европейской дипломатии станет экс-премьер Эстонии Кая Каллас).

Тем не менее, достоверно предсказать новый состав ЕК и распределение должностей пока что невозможно. С одной стороны, всех кандидатов в течение осени должен по итогам специальных слушаний утвердить Европарламент. С другой, год от года список портфелей меняется (преимущественно в ходе закулисных переговоров), и фон дер Ляйен может воспользоваться этой особенностью ЕК как инструментом для достижения компромисса между 27 странами.

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