Все 27 стран Евросоюза определились с кандидатами на посты в Еврокомиссии, последней свой выбор озвучили власти Бельгии накануне. Позднее осенью претендентов на портфели ожидает утверждение в Европарламенте (обычно депутаты отвергают хотя бы одну кандидатуру). По данным Politico, параллельно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить национальные правительства пересмотреть свой выбор, чтобы добиться гендерного партитета в новом составе этого органа власти. Delfi рассказывает, как список кандидатов выглядит сейчас.