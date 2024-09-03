Все 27 стран Евросоюза определились с кандидатами на посты в Еврокомиссии, последней свой выбор озвучили власти Бельгии накануне. Позднее осенью претендентов на портфели ожидает утверждение в Европарламенте (обычно депутаты отвергают хотя бы одну кандидатуру). По данным Politico, параллельно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить национальные правительства пересмотреть свой выбор, чтобы добиться гендерного партитета в новом составе этого органа власти. Delfi рассказывает, как список кандидатов выглядит сейчас.
Если кандидатов, выдвинутых национальными правительствами, утвердит Европарламент, EPP может рассчитывать на 11 портфелей еврокомиссаров, социал-демократы — на пять, либералы — на четыре. Еще одна должность отойдет правым из "Европейских консерваторов и реформаторов" (ECR), остальные — независимым (по крайней мере, формально) политикам.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv