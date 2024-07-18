Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется на своем посту на второй пятилетний срок. Такое решение приняли депутаты Европарламента в ходе тайного голосования, сообщает Politico.

Кандидатуру немецкого политика поддержал 401 парламентарий. 284 депутата проголосовали против, 15 воздержались, еще 7 бюллетеней были признаны недействительными.

Для переизбрания фон дер Ляйен была необходима поддержка 361 из 720 депутатов Европарламента. Хотя у поддержавших ее фракций (правоцентристов, социал-демократов и либералов) было более 400 голосов, некоторые представители этих политических сил ранее заявляли, что не собираются голосовать за немецкого политика.

Как предполагает Politico, победу фон дер Ляйен помогли обеспечить около 40 проголосовавших за нее депутатов от фракции "Зеленые".

Утром фон дер Ляйен представила депутатам программу работы Еврокомиссии на следующие пять лет. Среди основных приоритетов — решение жилищного кризиса, борьба с нелегальной миграцией и изменением климата, снижение бюрократической нагрузки на граждан и предприятия.

В ближайшем будущем политик представит на согласование Европарламенту состав Еврокомиссии до 2029 года. Уже известно, что пост вице-президента и по совместительству Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности займет бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Латвию в Еврокомиссии продолжит представлять Валдис Домбровскис. В 2019-2024 годах он был исполнительным вице-президентом ЕК. Его должность на ближайшие пять лет еще не анонсирована.

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