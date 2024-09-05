Верховная рада на пленарном заседании утвердила заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк, за это решение проголосовали 240 членов украинского парламента при необходимых 226.

По словам депутата Ирины Геращенко, сам министр на заседание не явился. Она назвала это "неуважением к парламенту и откровенно неевропейской позицией", отметив, что о причинах, по которым Кулеба уходит с поста, до сих пор ничего неизвестно.

О том, что Кулеба, который возглавлял украинский МИД с марта 2020 года, написал заявление об отставке, стало известно накануне. В среду Верховная рада одобрила прошения об отставке нескольких министров, а рассмотрение заявления Кулебы отложили на следующий день.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес на утверждение Верховной рады кандидатуру первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги на должность главы МИД. Ранее Сибига был заместителем главы офиса главы государства.

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