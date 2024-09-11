В среду вечером с космодрома в Байконуре стартовал космический корабль "Союз МС-26", на борту которого к МКС отправились три новых участника текущей космической экспедиции.

Двое из них — российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер.

Третьим с ними отправился настоящий ветеран НАСА, американец Дон Петтит. Для него этот полет на станцию уже четвертый по счету, причем впервые он побывал там еще в 2002 г.

На Землю все трое должны вернуться весной следующего года, проведя на МКС ближайшие шесть месяцев.

Путешествие к космической станции займет чуть больше трех часов, в течение которых корабль дважды обогнет Землю, чтобы выйти на нужную для стыковки орбиту.

На борту троица присоединится к уже находящимся там членам экипажа, которых на этот раз на МКС больше обычного.

Помимо трех российских космонавтов — Николая Чуба, Александра Гребенкина и Олега Кононенко, — на борту МКС уже находятся одновременно шесть астронавтов НАСА: Трейси Дайсон, Майк Барратт, Мэтью Доминик, Жанетта Эппс, а также — дополнительно Буч Уилмор и Сани Уильямс.

Последние двое — Уилмор и Уильямс — должны были вернуться на Землю на корабле "Старлайнер" производства компании Boeing еще в прошлом месяце.

Однако из-за технических проблем корабль пришлось вернуть на землю без экипажа — чтобы не рисковать жизнями людей, — а самих астронавтов оставить вместо этого на МКС до весны.

Таким образом Уилмору и Уильямсу, которые должны были провести на МКС всего неделю, придется провести в космосе порядка восьми месяцев.

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