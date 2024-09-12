Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России, сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

Газета рассказала об этом в публикации, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Во время поездки они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить удары дальнобойным западным оружием по территории России.

Источники The Guardian отметили, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в Киев только потому, что принято положительное решение по Storm Shadow. При этом, как указывает издание, если бы Лэмми публично заявил о принятом решении в Киеве, его слова могли счесть как излишне провокационные.

The Guardian добавляет, что на использование ракет Украиной, вероятно, введут ограничения, "чтобы избежать безрассудных или ненужных атак".

Во время визита в Киев Блинкен заявил, что США "с первого дня" готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя в Украине. "Мы будем продолжать это делать", — отметил он.

Блинкен сказал, что решил напрямую услышать от Зеленского и других украинских чиновников, каковы цели Киева в войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь их достичь, пишет Reuters.

После встречи Зеленский сообщил, что провел "очень содержательный и продолжительный разговор" с Блинкеном и Лэмми. "Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира", — сказал Зеленский.

После встречи с президентом Украины Блинкен пообещал пересказать позицию Киева президенту США Джо Байдену, а Лэмми — премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

Лидеры США и Великобритании намерены 13 сентября встретиться в Вашингтоне. Как пишет The Guardian, по итогам этой встречи, как ожидается, не станут публично объявлять о том, что Великобритания разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России.

Перед встречей Блинкена с Зеленским в Киеве агентство Bloomberg сообщило, что, по данным источников, США хотят, чтобы Украина подробно описала, на какие объекты будут нацелены ракеты и почему, прежде чем Вашингтон согласится снять ограничение на использование дальнобойных ракет ATACMS. По словам источников, Блинкен и Лэмми собирались добиться от Киева, чтобы украинская сторона изложила более долгосрочный план на следующий год.

Bloomberg предполагает, что США "вряд ли" примут решение снять ограничение на удары вглубь российской территории до саммита ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Зеленский в течение нескольких месяцев добивается, чтобы страны Запада разрешили Украине использовать ракеты, включая американские ATACMS и британские Storm Shadow, для ударов по территории России. До сих пор США выступали против таких ударов, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта.

Вооруженные силы Украины ранее использовали ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по Крыму, аннексированному Россией.

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