В воскресенье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, прятавшегося в кустах на территории гольф-клуба Trump International во Флориде. В кустах они нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.

Американские и международные СМИ опознали в этом человеке Райана Уэсли Рута. Как сообщает Associated Press, по документам 58-летний Рут прожил большую часть своей жизни в Северной Каролине, а в 2018 году переехал в Каава на Гавайских островах. На Гавайях он и его сын занимались строительством подсобных помещений, если верить заархивированной версии веб-сайта их предприятия.

Согласно электоральному реестру, он зарегистрировался как избиратель в Северной Каролине в 2012 году, а последний раз голосовал лично на праймериз Демократической партии штата в марте 2024 года.

Согласно записям о финансировании избирательной кампании, с 2019 года Рут сделал 19 небольших пожертвований на общую сумму около 140 долларов в пользу комитета политических действий ActBlue, поддерживающего кандидатов-демократов.

Служба проверки фактов Би-би-си (BBC Verify), изучив аккаунты в соцсетях человека с именем Ryan Routh и фотографии, похожиt на фото задержанного, выяснила, что он, в частности, горячо поддерживал Украину в войне с Россией.

В его профиле также есть пропалестинские, протайваньские и антикитайские сообщения, в том числе утверждения о китайской "биологической войне" в связи с пандемией Covid-19.

Согласно источникам CBS, Рут не раз привлекался к ответственности за уголовные преступления в округе Гилфорд в Северной Каролине в период с 2002 по 2010 год. Из судебных документов следует, что Рут был осужден за хранение автомата в 2002 году, сообщает NBC News. В новостном репортаже из Северной Каролины в том году рассказывалось, что мужчина по имени Райан Рут пытался на автомобиле скрыться от полицейских, а затем забаррикадировался в помещении кровельной компании.

По данным местного издания Greensboro News & Record, в итоге Рута арестовали без стрельбы и обвинили в ношении скрытого оружия и владении оружием массового поражения — имеется в виду полностью автоматическая винтовка. В числе других обвинений — сопротивление полицейским при аресте, вождение с отозванными правами, владение краденым имуществом и наезд на автомобиле на пешехода.

В связи с предполагаемым покушением на Трампа сын Рута Оран заявил CNN, что совершать безумные и тем более насильственные действия совершенно не в характере его отца. "Райан — мой отец, и у меня нет никаких комментариев, кроме характеристики его как любящего и заботливого отца и честного, трудолюбивого человека, — сказал Оран Рут. — Я не знаю, что произошло во Флориде, и надеюсь, что все просто раздули из мухи слона, потому что из того немногого, что я слышал, сделать что-то безумное, тем более насильственное — это не похоже на человека, которого я знаю".

Рут и Украина

Как сообщает Financial Times, Райан в числе тысяч иностранных добровольцев отправился в Украину после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Прибыв в пограничный польский город Медыка, он явился в офис украинского Иностранного легиона, где ему отказали. "Они сказали: "Вам 56 лет, вы старый и у вас нет опыта", — рассказал Рут в интервью FT в прошлом году. — Так почему бы вам не рекрутировать и не координировать действия добровольцев?"

После этого Рут отправился в Киев "координировать действия" и разбил палатку на Майдане. Там он вывешивал на фанерном щите флаги всех стран, граждане которых воевали на стороне Украины. Он также развесил листовки на центральной площади Киева, предлагая 1200 долларов иностранцам, готовым взять в руки оружие против России. На листовках были указаны его координаты, и военные рекрутеры в то время утверждали, что он официально не связан с Иностранным легионом Украины.

В первые месяцы после полномасштабного российского вторжения в Украину приехали десятки тысяч иностранцев, однако большинство из них, как и Рут, не имели военного опыта и не могли свободно ориентироваться в чужой стране.

По словам человека, знавшего Рута, тому также отказали в одном из подразделений Иностранного легиона, связанном с управлением военной разведки Украины. По словам этого человека, на которого ссылается FT, Рут был "немного чересчур" для них из-за своего нестабильного поведения.

В беседе с FT Рут рассказал о нескольких стычках с украинской полицией, городскими властями и другими лицами из-за своего импровизированного мемориала и палатки на Майдане.

Рут также пытался привлечь в Украину афганских солдат, бежавших из Афганистана после прихода к власти талибов. "У нас есть 20 000 афганских солдат, которые сидят и ничего не делают", — говорил Рут в беседе с FT. По его мнению, их можно отправить на фронт, "чтобы эта война не затянулась на годы".

Рут продолжал публиковать обновления о вербовке и летом этого года. В июльском посте в фейсбуке он написал: "Солдаты, пожалуйста, не звоните мне. Мы все еще пытаемся заставить Украину принять афганских солдат и надеемся получить ответы в ближайшие месяцы… пожалуйста, наберитесь терпения".

По данным человека, знавшего Рута в Киеве, тот вел базу данных афганских солдат, но представители Иностранного легиона Украины сочли его план надуманным и отвергли.

Дополнение Delfi: Офицер отдела координации иностранцев штаба Сухопутных войск ВСУ Александр Шагури заявил, что Интернациональный легион никогда не сотрудничал с Рутом. "Этот человек несколько раз связывался с нами в интернете. Лучше всего его сообщения описывает фраза "бредовые идеи". Он предлагал нам много новобранцев из разных стран, но для нас было очевидно, что его предложения нереалистичны. Мы даже не ответили, отвечать было не на что. Он никогда не был частью легиона и никак с нами не сотрудничал", — сообщил Шагури в комментарии телеканалу CNN.

Крис Лутц, сотрудник гуманитарного проекта Pheonix, ранее работавший в Украине, рассказал Би-би-си о том, как он несколько раз встречался с Рутом в Киеве летом 2022 года. "Я лично несколько раз встречался с Райаном в июне 2022 года, — рассказал Лутц. — Райан пытался вступить в контакт со всеми, кто говорил по-английски. Он был вездесущим чуваком".

По словам Лутца, Рута в Киеве называли "вербовщиком", а его главной целью было привлечение иностранцев для участия в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. На вопрос о его характере Лутц ответил: "Я бы не назвал его сумасшедшим. Он просто был очень сосредоточен. Он изо всех сил старался помочь Украине. Но это переходило в нездоровую плоскость… Кроме того, у него не было ни прав, ни полномочий для набора в Иностранный легион Украины. Это осложняло ситуацию".

По словам Лутца, Рут попросил его о помощи в вербовке иностранных бойцов-добровольцев: "Он попросил у меня совета, как привлечь афганцев в Украину. Однако у меня не было опыта работы с украинской правовой системой, поэтому я отказался от этой просьбы. Когда он сказал, что может привезти тысячи афганских бойцов, у меня возникли подозрения".

Выяснилось, что Рут написал книгу о войне в Украине, где описал, как он "сдался и уехал", и это решение, по его словам, делает его "худшим из людей". Книга под названием "Война в Украине, которую невозможно выиграть" продается на Amazon по цене около трех долларов.

Он пишет: "Я неудачник, я лицемер, который хочет, чтобы мир изменился, но позволяет коммунизму избить меня, измотать и отправить домой. Прошло всего пять месяцев, и я бегу домой, не выдержав ни грязи, ни холода, ни первой пули, я побит и измотан в простейших элементарных испытаниях добра и зла, и я терплю поражение".

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