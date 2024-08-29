Томас Мэттью Крукс, который 13 июля стрелял в кандидата на пост президента США Дональда Трампа, потратил несколько месяцев на выбор места и времени для нападения. Он также искал информацию о предвыборных мероприятиях действующего главы государства Джо Байдена. Об этом на брифинге для журналистов сообщил представитель ФБР Кевин Роджек.

По данным ведомства, Крукс более 60 раз искал информацию о Трампе и Байдене, а также "продолжительное время" рассматривал разные предвыборные мероприятия обоих кандидатов в качестве потенциальных мест для атаки.

Стрелок приступил к планированию в сентябре 2023 года и сначала изучал лишь митинги республиканца. В апреле 2024 года Крукс сосредоточился на мероприятиях, организуемых штаба и Трампа, и Байдена, недалеко от его дома в Пенсильвании. В начале июля молодой человек "сфокусировался" на митинге Трампа в Батлере и зарегистрировался на участие в нём примерно за неделю до покушения.

По словам представителя ФБР, в ведомстве "смогли понять образ мыслей" Крукса, но до сих пор не знают, что именно побудило его совершить покушение на Трампа. В бюро подчеркнули, что стрелок действовал в одиночку: в рамках расследования не обнаружены свидетельства того, что Крукс сотрудничал с другими американцами или представителями иностранных государств.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил легкое ранение в ухо, один из зрителей был убит, еще несколько получили ранения. Крукс был застрелен представителями правоохранительных органов.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй сообщал, что молодой человек искал в интернете информацию о покушениях на президента США Джона Кеннеди в 1963 году и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, а также сведения о массовых убийствах и самодельных взрывных устройствах.

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