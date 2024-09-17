Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против наступления в Курской области. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных украинских военных чиновников.

По их словам, президент Украины Владимир Зеленский впервые представил идею наступления в Курской области в начале 2024 года и настаивал на этом плане.

Залужный, который на тот момент занимал пост главнокомандующего ВСУ, был против этого плана. Он считал, что у операции нет "четкого второго шага" после успешного прорыва границы украинским подразделениями.

"Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это будет авантюра", — отметил один из собеседников Politico.

Против "операции" в Курской области также выступал уволенный в июле командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов. Собеседники Politico утверждают, что Ишкулов опасался, что его бригада "в конечном итоге может оказаться слишком уязвимой на территории России и что число потерь может резко возрасти".

"Вопрос Залужного остается ключевым: и западные, и украинские скептики опасаются, что ВСУ могут оказаться заперты и потерпеть деморализующее поражение. Их [скептиков] аргумент заключается в том, что развертывание значительных сил [в Курской области] означает, что они не могут быть использованы для удержания линии фронта в Донецке, где российские войска ведут непрерывное наступление, наступают на город Покровск и активизируют свои операции", — говорится в статье Politico.

О том, что Залужный выступил против наступления на Курскую область, еще 14 августа писала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая регулярно критикует командование украинской армии. По ее словам, поддерживал операцию нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Безуглая также сообщала, что "идея попытаться перенести войну на территорию агрессора возникла давно".

Зеленский отправил Залужного в отставку с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля.

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