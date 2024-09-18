Власти Армении заявили о раскрытии подготовки к госперевороту группы лиц, проходивших обучение в России. В отношении семи человек — пяти граждан Армении и двух бывших жителей Нагорного Карабаха — возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет Армении.

Расследование ведется по подозрению в совершении преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности, указало ведомство. Сообщается, что трое из семи обвиняемых задержаны, остальные объявлены в розыск. В состав группы входили и другие лица, личности которых еще не установлены, отмечает Следственный комитет.

Согласно его данным, обвиняемые проходили трехмесячную подготовку на военной базе "Арбат" в России с целью дальнейшего возвращения в Армению и "захвата власти" в стране. С завербованными проводились занятия по боевой подготовке, часть этих людей отказалась участвовать в тренировках и вернулась в Армению.

Как указывается в сообщении ведомства, подозреваемые получали вознаграждение в размере 220 тысяч рублей (2150 евро) в месяц. Правоохранители узнали о подготовке к госперевороту в результате большого числа оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности Армении, в том числе около трех десятков обысков и допросов.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает существованию его страны. "Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию, суверенитету и государственности", — заявил он на II Всемирном армянском саммите.

По его словам, членство Армении в ОДКБ не будет восстановлено, пока не будут даны ответы на ее вопросы. Вместе с тем Ереван близок к "точке невозврата" в отношениях с организацией, поскольку "Армения с каждой минутой и каждой секундой будет отдаляться от ОДКБ все дальше и дальше", добавил Пашинян.

В феврале 2024 года Пашинян допустил заморозку членства страны в ОДКБ, а в начале мая власти Армении объявили, что прекращают финансировать эту организацию. В середине июня армянский премьер объявил о намерении покинуть ОДКБ, а в конце августа Армения заморозила свое участие во всех органах и на всех уровнях организации.

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