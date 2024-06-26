Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия "захватила" Нагорный Карабах и впоследствии передала его под контроль Азербайджана. С таким заявлением, пишет "Арменпресс", чиновник выступил на брифинге для журналистов.

"Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах", — сказал Григорян.

По мнению секретаря армянского Совета безопасности, "без разрешения России" не началась бы так называемая 44-дневная война осенью 2020 года. Боевые действия завершились подписанием трехстороннего соглашения между Ереваном, Баку и Москвой, согласно которому Азербайджан получил под свой контроль значительную часть Нагорного Карабаха, а в оставшейся разместили российских миротворцев.

Издание News.am приводит комментарий Григоряна об изменении внешнеполитического курса страны в последние месяцы: "Когда Армения полностью зависела от России, у нас не было войны? У нас была война. Давайте констатируем, что до сих пор мы находились в состоянии войны из-за этой существующей ситуации. Мы пытались добиться стабильности с помощью этих изменений, и мы уверены, что эти изменения принесут стабильность".

Секретарь Совбеза Армении также утверждает, что военно-техническое сотрудничество с Россией упало "с 96% до 10%". Он не уточнил, о каком периоде идет речь, но отметил, что "это было решение и выбор России", которая "решила не поставлять оружие и боеприпасы".

"Они регулярно жалуются, что Армения закупает оружие у других стран, и не поставляют [его] по контрактам, подписанным в 2021 и 2022 году", — сказал Григорян, добавив, что Москва объясняет это продолжающимся вторжением в Украину.

В сентябре 2023 года Азербайджан в ходе однодневной военной операции занял территорию Нагорного Карабаха, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика вскоре была ликвидирована. Около 100 тысяч этнических армян покинули регион, опасаясь преследований со стороны азербайджанских властей.

Российские миротворцы были выведены из Нагорного Карабаха в середине июня 2024 года. Тогда же премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, а ее участие в ОДКБ уже несколько месяцев фактически "заморожено".

В конце мая Пашинян сообщил, что, по его данным, два государства, входящие в этот военно-политический блок, участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Он не уточнил, о каких странах идет речь, но добавил, что та война "была не про Нагорный Карабах, а чтобы не существовало Армении".

Вскоре издание Politico со ссылкой на утечку дипломатических и военных документов написало, что с 2018 по 2022 год Беларусь, которая вместе с Армений входит в ОДКБ, поставляла Азербайджану вооружение и оказывала Баку военную помощь.

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