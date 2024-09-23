Telegram готов предоставлять правительствам IP-адреса и номера телефонов людей, которые нарушили правила пользования платформой, если получит "обоснованный юридический запрос" от государственных ведомств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Чтобы в будущем сдерживать нарушителей от злоупотребления поисковыми механизмами Telegram, мы обновили правила использования и политику конфиденциальности, а также обеспечили их единообразие во всем мире. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть переданы ответственным ведомствам в ответ на обоснованный юридический запрос", — написал Дуров.

Он отметил, что некоторые пользователи злоупотребляют поисковыми механизмами платформы и с их помощью "продают незаконные товары". По словам Дурова, в последние недели команда Telegram заблокировала в выдаче весь "создающий проблемы контент". Руководитель платформы также призвал пользователей сообщать о нарушениях через специального бота.

"Эти меры должны отбить охоту у преступников. Поисковые механизмы Telegram нужны для того, чтобы находить друзей и новости, а не рекламировать незаконные товары. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей", — подчеркнул Дуров.

Как отмечает "Медуза", в предыдущей редакции правил Telegram говорилось, что мессенджер может передать данные о пользователе только в том случае, если получит от какого-либо государства данные о подозрении человека в причастности к терроризму. Теперь формулировка изменена на "подозрение по делу о преступной деятельности, нарушающей Условия предоставления услуг Telegram". При этом платформа уточняет, что решение будет принято только по завершении дополнительного "юридического анализа", который она проведет самостоятельно.

В конце августа Дуров был задержан в Париже. Французская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения, связанные с недостаточной модерацией в Telegram и отказом сотрудничать с властями по расследованию преступлений, совершенных с помощью платформы. В частности, Дурову вменяют соучастие в торговле наркотиками и распространении детской порнографии. Основателя Telegram отпустили под залог в 5 млн евро и запретили покидать территорию Франции.

На прошлой неделе французские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Telegram начал сотрудничать по таким делам с властями Франции и других государств. В частности, речь идет о раскрытии данных группы, в которой обсуждались заказные убийства, и о пользователях, подозреваемых в преступлениях против несовершеннолетних.

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