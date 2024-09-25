Райан Рут, который был задержан 15 сентября после того, как его заметили у ограды гольф-клуба Дональда Трампа с автоматом в руках, официально обвинен в попытке покушения на кандидата в президенты. Об этом объявило министерство юстиции США.

"Министерство юстиции не потерпит насильственных действий против самой сути нашей демократии, и мы будем находить и привлекать к ответственности тех, кто их предпринимает", — заявил по этому поводу глава ведомства, генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

58-летнему Райану Руту, который содержится под стражей со дня задержания, ранее уже были предъявлены обвинения по двум статьям, связанным с владением оружием, и по ним ему грозили до 20 лет заключения. По обвинению в попытке покушения на Трампа ему грозит пожизненный срок.

Министерство юстиции во вторник объявило, что это обвинение утвердило большое жюри Майами. В понедельник из документов, поданных прокурорами в суд, стало известно, что Рут несколько месяцев назад написал записку на случай неудачного покушения на Трампа и подбросил ее в дом неназванного свидетеля. "Я старался изо всех сил и сделал все, что мог", — написал Рут и призвал других завершить то, что не удалось ему.

Трамп уже обвинил администрацию президента США в том, что она ненадлежащим образом ведет дело Рута, и призвал передать его правоохранительным органам Флориды, где находится его гольф-клуб и где была предпринята предполагаемая попытка покушения. Гарленд во вторник отмел эти обвинения, сказав журналистам, что его министерство будет сотрудничать с властями штата в рамках закона.

Из судебных документов следует, что вести дело Рута выпало по жребию окружному судье Айлин Кэннон. В прошлом году она была назначена судьей и по другому связанному с Трампом делу — о хранении им секретных документов — и отклонила обвинения прокуроров против политика. Те подали апелляцию, решение по ней еще не принято.

Другой судья в понедельник согласился с прокурорами, которые просили оставить Рута под арестом, поскольку, по их словам, он может попытаться бежать и представляет опасность для общества.

15 сентября сотрудник охраны экс-президента из Секретной службы заметил ствол, просунутый из кустов сквозь ограду гольф-клуба Трампа. Сам политик в это время играл в нескольких сотнях метров от этого места.

Охранник открыл огонь, и владелец ствола бежал, бросив на месте автомат и рюкзак. Спустя короткое время его машина была остановлена полицией на шоссе в соседнем округе.

Первое заседание суда с участием Рута, на котором он должен будет признать вину или заявить о невиновности, запланировано на 30 сентября.

Во вторник был арестован и сын Райана Рута, Оран Рут. Его обвиняют в хранении детской порнографии. В рамках расследования дела Рута-старшего правоохранительные органы на выходных провели обыск в доме Рута-младшего в Северной Каролине и, как они говорят, нашли сотни порнографических изображений несовершеннолетних.

За два месяца до случая с Рутом покушение на Трампа на митинге в Пенсильвании совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля из его винтовки чиркнула Трампу по уху, а Крукса застрелил снайпер охраны.

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