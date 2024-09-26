США, Франция и другие страны Запада призвали незамедлительно объявить 21-дневное прекращение огня на границе Израиля и Ливана, сообщает агентство Associated Press.

"Мы призываем к немедленному 21-дневному прекращению огня на ливано-израильской границе, чтобы открыть пространство для дипломатии. Мы призываем все стороны, включая правительства Израиля и Ливана, незамедлительно одобрить временное прекращение огня", — говорится в заявлении.

Агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что предложенное США и союзниками прекращение огня могло бы быть использовано для установления постоянного мира в регионе, в том числе в секторе Газа. Газета The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников, пишет, что Израиль и Ливан поддержали инициативу о переговорах и могут согласиться на предложение западных союзников в ближайшие 48 часов.

По сведениям Politico, администрация президента США работала над соглашением с Францией и арабскими странами. Документ обсуждался во время Генассамблеи ООН. Белый дом заявлял, что сделку, в числе прочих, поддерживают Германия, Австралия, Канада, Саудовская Аравия и Катар.

Согласно сообщениям, предложенное США и союзниками прекращение огня будет распространяться на так называемую "синюю линию" — израильско-ливанскую границу, установленную ООН в 2000 году.

23 сентября власти Израиля объявили о начале военной операции в Ливане с целью уничтожить исламское радикальное движение "Хезболла" и позволить 60 тысячам эвакуированных жителей севера Израиля вернуться в свои дома.

По данным на 24 сентября, в Ливане из-за израильских атак свои дома покинули более полумиллиона человек. Местное министерство здравоохранения сообщало о гибели 569 и ранении еще около 1800 человек.

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