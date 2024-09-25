В среду утром ливанская группировка "Хезболла" выпустила баллистическую ракету по Тель-Авиву и она впервые в истории достигла окрестностей этого города, сообщил представитель израильской армии агентству AFP. Ракету удалось перехватить, обошлось без жертв и пострадавших.

"Хезболла" утверждает, что ее целью был штаб израильской разведки "Моссад", расположенный недалеко от Тель-Авива. Группировка считает спецслужбу виновной в организации взрывов тысяч пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены "Хезболлы".

В понедельник армия Израиля начала наносить массированные удары по Ливану, в результате которых, по данным властей Ливана, погибли более 560 человек (50 из них — дети) и более 1830 получили ранения. Израильские власти утверждают, что целятся только в инфраструктуру "Хезболлы" и ее лидеров.

В заявлении "Хезболлы" говорится, что она запустила баллистическую ракету в сторону Тель-Авива в среду в 06:30 — и это было сделано в поддержку "доблестного и благородного сопротивления" палестинцев в секторе Газа и "в защиту Ливана и его народа". Израильское издание Haaretz пишет, что это первый случай, когда "Хезболла" нацелила свои ракеты на район Тель-Авива.

По данным ЦАХАЛ, израильские истребители также перехватили беспилотник, летевший в среду утром на территорию Израиля из Сирии. В этом случае также обошлось без последствий.

Тем временем Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал, что военные продолжат операцию против "Хезболлы", и предупредил, что группировка ведет Ливан "к краю пропасти". "Наша война не с вами, наша война — с "Хезболлой"", — сказал он в видеообращении к ливанским гражданам.

Ситуацию обсудит Совет безопасности ООН

В среду "Хезболла" подтвердила, что днем ранее в Бейруте в результате израильского авиаудара погиб ее высокопоставленный командир Ибрагим Кубаиси. Израиль заявил, что Кубаиси возглавлял ракетные войска группировки.

В интервью Би-би-си министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад назвал происходящее в стране "кровавой бойней".

Официальный Бейрут заявил, что только Вашингтон может помочь прекратить боевые действия. Во вторник президент США Джо Байден заявил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, что полномасштабный конфликт "не отвечает ничьим интересам". Он заявил, что "дипломатическое решение все еще возможно".

В среду ситуацию в Ливане обсудит Совет безопасности ООН. "Ливан находится на краю пропасти. Народ Ливана, народ Израиля и весь мир не могут позволить Ливану стать еще одной Газой", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Многие опасаются, что очередной виток противостояния Израиля и "Хезболлы" может перерасти в намного более масштабный конфликт, способный дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

Может ли Израиль победить "Хезболлу"?

Анализ международного обозревателя Би-би-си Джереми Боуэна

Израильские военные рассчитывают, что мощные удары по позициям "Хезболлы" нанесут ей такие потери, что группировка откажется от активных действий против Израиля, которые она ведет в поддержку ХАМАС в секторе Газа.

Израильским политикам и генералам нужна победа. Война в Газе продолжается без малого год, и ее конца пока не видно. Боевики ХАМАС все еще скрываются в тоннелях и руинах, убивая израильских солдат, и все еще удерживают израильских заложников.

ХАМАС застал Израиль врасплох в октябре прошлого года, поскольку израильтяне не воспринимали группировку как серьезную угрозу, способную нанести такой ущерб. С Ливаном все обстоит иначе. Армия обороны Израиля и "Моссад" планируют следующую войну против "Хезболлы" с тех пор, как предыдущая, произошедшая в 2006 году, не достигла значимых результатов.

Некоторые израильские СМИ сравнивают нынешние удары по "Хезболле" с внезапным налетом Израиля на Египет в июне 1967 года, в результате которого египетские ВВС были уничтожены на земле. В течение следующих шести дней Израиль разгромил Египет, Сирию и Иорданию. Израильские войска тогда захватили Западный берег реки Иордан (включая восточный Иерусалим), сектор Газа и Голанские высоты, заложив, таким образом, предпосылки нынешней войны. Но это не совсем удачное сравнение, поскольку израильские удары пока не лишили "Хезболлу" возможностей и желания обстреливать Израиль.

Предыдущие войны Израиля с "Хезболлой" были изнурительными, затяжными и никогда не приводили к решающей победе ни одной из сторон. Израиль делает ставку на то, что в какой-то момент "Хезболла" отступит от границы и перестанет обстреливать Израиль. Но большинство наблюдателей считают, что группировка от таких действий не откажется. Борьба с Израилем — главная причина существования "Хезболлы", а это значит, что израильтянам придется пойти на дальнейшую эскалацию войны.

Нетаньяху обещал прекратить обстрелы северных израильских территорий со стороны Ливана. Но если этого не произойдет, Израилю придется принять решение о начале наземного наступления и, возможно, захватить часть территории соседней страны, чтобы создать буферную зону.

Израиль уже вторгался в Ливан, чтобы остановить нападения палестинцев. В 1982 году израильские войска вошли в Бейрут, однако им пришлось отступить после массового убийства в палестинских лагерях беженцев "Сабра" и "Шатила" в Бейруте, устроенного их союзниками — ливанскими христианами.

К 1990-м годам Израиль все еще занимал широкую полосу ливанской территории вдоль границы, но в 2000 году вывел войска из так называемой "зоны безопасности", рассудив, что это не решает проблемы, но обходится слишком дорого.

В 2006 году "Хезболла" провела рейд через границу, убив и взяв в плен израильских солдат. Впоследствии лидер группировки Хасан Насралла сказал, что не допустил бы этого рейда, если бы знал, что в ответ Израиль начнет полномасштабную войну: сначала ракетные удары, а потом и вторжение наземных частей в Ливан. Война стала катастрофой для мирных жителей Ливана. Но даже в последний день войны "Хезболла" продолжала обстреливать ракетами израильскую территорию.

"Хезболла" станет для Израиля более серьезным противником, чем ХАМАС. По оценкам Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, "Хезболла" насчитывает около 30 тысяч активных бойцов и до 20 тысяч резервистов. Многие из них имеют опыт участия в боевых действиях в поддержку режима Башара Асада в Сирии.

По многим оценкам, у "Хезболлы" имеется от 120 до 200 тысяч ракет и реактивных снарядов: от неуправляемых до более дальнобойных, способных поразить израильские города.

Возможно, Израиль рассчитывает на то, что "Хезболла" не будет использовать все это оружие, опасаясь, что израильские ВВС поступят с Ливаном так же, как с Газой, превратив целые города в руины и убив тысячи мирных жителей.

Иран также может возражать против использования "Хезболлой" оружия, которое он теоретически может применить в случае израильской атаки на иранские ядерные объекты. Однако "Хезболла" способна пойти на более активное использование своего арсенала, прежде чем Израиль уничтожит его.

У дипломатов, пытающихся не допустить разрастания конфликта, тоже связаны руки.

Насралла заявляет, что "Хезболла" прекратит нападения на Израиль только после завершении конфликта в Газе — а конца ему пока не видно. Ни ХАМАС, ни Израиль не готовы пойти на необходимые уступки, которые могли бы привести к соглашению о прекращении огня и возвращению израильских заложников.

Это самый опасный кризис за долгий год, прошедший с момента нападения ХАМАС на Израиль, и на данный момент ничто не может остановить его эскалацию в нечто гораздо худшее.

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